В Калининграде шесть сотен велосипедистов зажгли велоночь

Фото: Иван МАРКОВ

В минувшие выходные в Калининграде прошел ночной велопробег. Шесть сотен велосипедистов не напугала нависшая над городом туча, обещавшая дождливый вечер. Яркие костюмы участников, драйв и отличное настроение зажгли эту ночь. Как и шесть лет назад (тогда впервые прошло это мероприятие), ночной велопробег собрал единомышленников и друзей, а между участниками заезда разыграли велосипед и другие призы, но только в этот раз инициативу поддержал Почта Банк.

Фото: Иван МАРКОВ

“В нашем регионе губернатор популяризирует велоспорт и в целом велодвижение, - рассказал управляющий банка в Калининградской области Станислав Якимов. - Калининград становится велостолицей России , для этого создаются все необходимые условия и инфраструктура, в городе и области по ним уже можно ездить на большие расстояния, и это здорово! Нам это тоже близко по духу. Мы не просто банк, который рядом по всей стране в шаговой доступности, мы – за спорт и здоровый образ жизни. И сегодня наша команда тоже присоединилась к заезду, некоторые из наших сотрудников впервые участвовали в таких пробегах и получили массу эмоций!»

Между тем борьба за главный приз – горный велосипед от Почта Банка - разыгралась нешуточная. Во-первых, обязательным условием участия в розыгрыше был яркий костюм. Педали крутили сказочные и даже мистические персонажи – ведьма, Джокер, Фредди Крюгер, клоуны, животные… А кто-то и вовсе превратил свой велотранспорт в самоходную гирлянду,

Во-вторых, участникам велопробега нужно было отметиться в пяти точках по маршруту (для этого в специальную карту вклеивали отметку), а для этого необходимо было неплохо ориентироваться в Калининграде и преодолеть около 19 километров.

Фото: Иван МАРКОВ

Что касается маршрута, то к его составлению, как оказалось, приложил руку министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, который, кстати тоже участвовал в пробеге.

“Вообще маршрут составлял Сергей Свердлов (руководитель “FridayCenter” – организатора велопробега), а я ему только сказал, что хотел бы показать всем новым участникам, насколько красив наш город, - признался Ермак перед стартом. - В итоге, проложили по самым интересным местам. Мне даже самому интересно, как это будет. Если все окажется действительно классно, то можно будет смело предлагать его туроператорам и тем, кто проводит экскурсии на велосипедах”.

По поводу развития велоинфраструктуры в Калининграде Андрей Ермак вспомнил свои поездки в Копенгаген.

“Для меня это был абсолютный пример, как можно организовать велодвижение в городе, - рассказал он. - Особенно мне нравилось, когда чиновники тамошних муниципалитетов рассказывали, что сначала чистят велодорожки, потом тротуары и только в третью очередь дороги для машин. Я по городу в основном пешком хожу и замечаю, что очень много изменений у нас произошло с точки зрения велодвижения. Сейчас мы посмотрим, действительно ли можно с минимальными барьерами и препятствиями проехать по городу”.

Фото: Иван МАРКОВ

Организатор поездки Сергей Свердлов объяснил, почему мероприятие проводится не днем, а практически ночью.

“Мы заранее предполагали, что будет большое количество людей, и поэтому его нужно организовывать тогда, когда на улицах нет большого количества машин, чтобы ничего не перекрывать, - сообщил организатор. - Это покажет и велосипедную доступность и научит велосипедистов ездить так, чтобы их уважали и любили. Город должен жить своей жизнью, а его жители должны учиться уважительно сосуществовать”.

Организаторы добавили, что на участие в заезде было подано 610 заявок, однако приехали и те, кто не регистрировался.

После “велоориентирования” со сбором всех отметок участники финишировали в течение полутора часов. Последние участники подъезжали на конечную точку уже в темноте. Среди них был и еще не догадывающийся о своем счастье велосипедист в костюме Джокера - именно ему по итогам розыгрыша достался горный велосипед.

Фото: Иван МАРКОВ

“Я узнал о велопробеге через друзей, - рассказал Алексей после вручения ему маунтинбайка. - Вообще раньше участвовал только в закрытии велосезона, это когда до Зеленоградска и обратно надо было доехать, а в массовый заезд по городу вливаюсь впервые. О том, что велосипед будут разыгрывать, узнал буквально вчера вечером. Костюм сделал всего за день - просто пришла в голову идея сделать что-то веселенькое. В соцсетях просто писали, что надо быть веселым”.

Алексей признался, что когда я увидел, сколько человек участвует в розыгрыше, то не поверил в свою удачу. Дело в том, что из всего массива велосипедистов ведущий наугад из барабана выбрал четверых. Но им еще предстояло побороться за первое место, отвечая на вопросы викторины от банка – о Калининграде, велоспорте и банке.

Андрей Ермак (на фото слева) и Станислав Якимов Фото: Иван МАРКОВ

“Конечно, я даже не рассчитывал, что мою карточку вытянут. Меня и на сцену-то четвертым вызвали, - смеется Алексей. - Поначалу как-то сложновато было и я немного замешкался, а когда вопросы пошли о банке, мне удача помогла. Интересно, что у меня до этого было два велосипеда, но на сегодняшний день не было ни одного - поехал на арендованном. Теперь вот есть”.

Еще троим участникам конкурса от Почта Банка достались рюкзаки с полезным мерчем и другие памятные призы.

После велопробега участники получили еще одну порцию эмоций от концерта калининградской рок-группы AFBEAVERS под открытым небом. Ну а самым неожиданным сюрпризом, пожалуй, стало появление на сцене самого Пушкина! Нет, он был не на велосипеде, но зато принес с собой Пушкинскую карту – ту самую, которая дает молодежи пропуск в мир прекрасного – билеты в театры, музеи, кино и многое другое.

Фото: Иван МАРКОВ

“Для нас поддержать эту «Велоночь» было важным еще и потому, что банк - оператор программы «Пушкинская карта», мы активно взаимодействуем с молодежью. Это очень классная и полезная инициатива. На каждую такую карту зачисляется по 5 000 рублей из государственного бюджета, которые ребята могут потратить на культуру и досуг по своему усмотрению. Мы выпустили уже более 8,7 млн карт по всей стране, и в Калининградской области программа очень активно развивается», - добавил Станислав Якимов.