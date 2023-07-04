«Стало не по себе»: Калининградцы нашли во дворе старую могильную плиту

На надгробии оказались немецкие надписи. Фото: Предоставлено героем публикации

Эта мистическая история произошла неподалеку от поселка Луговое. Калининградцы присмотрели там сельский дом довоенной постройки и решили выкупить его под восстановление.

- Конечно, кто-то скажет, что проще новый дом построить. Но нам интересно восстановить немецкий, старый, исторический. Это дом на две семьи, с двумя входами. Построен был в 1937 году. Конечно, сейчас в запущенном состоянии, но муж уже начал ремонтировать крышу, - рассказала «Комсомолке» калининградка Татьяна.

Когда супруги начали расчищать заросший двор, обнаружили… черную могильную плиту с немецкими надписями. Дата смерти некоего Рейнхарда – 29.08.1941.

Судя по всему, плита стояла на могиле человека по фамилии Рейнхард. Фото: Предоставлено героем публикации

Стало не по себе. О находке сын наших героев написал на «Форуме копателей» в «ВК». Форумчане посоветовали посетить мемориальное кладбище в Калининграде на улице Невского, возле прихода Святого Адальберта. Туда со всей Калининградской области привозят аналогичные находки: надгробия, памятники, кресты и т. п. Также посоветовали отвезти надгробный камень к кирхе в Гурьевске.

Злые языки при этом стали советовать искать могилу. Мол, раз есть плита, значит, и покойник лежит, а стало быть, придется новым жильцам по костям ходить.

Татьяна в эту версию не верит.

- Не может быть могила во дворе и в том месте, где плиту нашли. Камень был просто закидан мусором. Плита эта подпирала ворота, - рассуждает она. - В доме прежде жили алкаши, которые непонятно чем занимались. Вероятно, они притащили плиту на участок. А вот откуда – этого никто не знает. Да мы и не придавали этому значения.

Могильный камень семья решила отвезти к кирхе в Гурьевск, как и советовали на форуме.

- Живет ли в доме привидение? Если только доброе. Мы, по крайней мере, ничего подозрительного или негативного не замечали и не слышали. Хотя в доме и не ночевали – он в таком состоянии, что там спать просто негде. Вот отвезем плиту к кирхе, и все будет хорошо! – говорит Татьяна.