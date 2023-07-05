Кабмин поддержал инициативы рабочей группы по СВО

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На встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации обсуждались законопроекты, направленные на поддержку участников СВО и членов их семей.

Андрей Турчак, первый вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России" и глава рабочей группы по вопросам СВО, выступил с обращением к Мишустину о поддержке законопроекта, разработанного рабочей группой, касающегося страхования добровольцев, участвующих в спецоперации. Турчак отметил, что, хотя в ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное госстрахование добровольцев, участвующих в СВО, не был определен механизм его реализации. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Турчак сообщил, что законопроект, разработанный ими, предусматривает устранение неравенства между добровольцами и контрактниками, устанавливая основания, условия, суммы и порядок страхования добровольцев, аналогичные тем, которые применяются к военнослужащим.

Михаил Мишустин поддержал эту инициативу, отметив, что отзыв на нее будет подготовлен в ближайшее время.

Кроме того, Турчак отметил, что была получена поддержка и других законодательных предложений рабочей группы по вопросам СВО. Например, на прошлой неделе группа согласовала окончательный вариант поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов для мобилизованных и добровольцев на время СВО с Минтрудом. Также при поддержке правительства были разработаны поправки, призванные перевести часть социальной помощи, предоставляемой ветеранам боевых действий, в денежную форму, а также ввести набор социальных услуг.

В ходе встречи также обсуждался вопрос о предоставлении земельных участков героям и полным кавалерам ордена Славы.

Турчак выразил благодарность правительству за сотрудничество с рабочей группой по вопросам СВО, сообщает сайт партии ER.RU.