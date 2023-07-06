Почему растет очередь на бесплатные операции в Калининграде

В этом году по полису ОМС эндопротезирование тазобедренных суставов врачи готовы выполнить 428 пациентам. Фото: ФЦВМТ

Про очередь

- Александр Борисович, не секрет, что на бесплатные операции по разным направлениям есть очереди. Как получение дополнительного финансирования повлияет на сроки ожидания пациентов?

- Нужно отталкиваться от 2022 года. Он был достаточно успешен с точки зрения объема государственного задания от Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Речь идет о плановой помощи в рамках ОМС, то есть бесплатной для наших пациентов. И очень важным аспектом является одна из ветвей нашей работы – травматология и ортопедия. В частности, за счет средств ОМС производится эндопротезирование тазобедренных суставов. И если раньше очередь на эти операции была, скажем, на несколько лет вперед как минимум, то за последние годы, когда мы увеличили обороты и направили федеральному руководству фонда ОМС запросы о необходимости увеличения объема средств, очередь стала уменьшаться. Ведь нельзя не учитывать социальную значимость подобных операций в таком регионе, как Калининградская область. Пациентам с ограничением в передвижении срочно выбраться в федеральный центр сложно. Конечно, все заинтересованы в получении помощи здесь, рядом с домом.

Александр Выговский. Фото: ФЦВМТ

- Сколько операций в год выполняет Центр в последние годы?

- Порядка 460. И надо признать, что и этот объем не исключает очереди. В 2023 году значительно уменьшилось государственное задание по линии ОМС, чуть ли не в два раза. 274 операции мы могли выполнить в соответствии с заданием в начале года. Естественно, это сложно понять нашим пациентам. Сроки ожидания растут, увеличивается и сама очередь – ведь появляются новые нуждающиеся в таком виде помощи.

Должен сказать, что это не особо социально защищенные слои. Потому что в большинстве своем пациенты, которым требуется такая операция, - в возрасте, с хроническими заболеваниями, часто болеющие. И для них такое ожидание становится очень утомительным. Мы получаем огромное число просьб, писем разного характера, ходатайств из разных государственных структур о том, что такому-то пациенту нужна операция именно сейчас. Но невозможно это сделать, потому что пойти навстречу этому пациенту, за которого просит адвокат, депутат, чиновник, – значит, нарушить права людей, которые уже стоят в очереди. Перед нами вопрос социально яркий. И мы обратились в федеральные органы – в фонд ОМС, к представителям Калининградской области в Государственной думе, в Федеральном собрании, заявили о большой проблеме, о нуждах региона. К счастью, вопрос решился. Нам выделили средства на проведение еще 154 вмешательств. Фактически мы приблизились к уровню 2022 года - сможем сделать в этом году 428 операций по протезированию тазобедренных суставов.

О других вмешательствах

- Напомните, какие еще операции в отделении ортопедии и травматологии проводятся для пациентов?

- На базе небольшого отделении в 25 коек мы выполняем порядка полутора тысяч ортопедических вмешательств в год. И это не только операции на тазобедренных суставах. Это и эндопротезирование коленных суставов, это операции на стопах. Но сегодня мы сообщаем жителям области, что выделены дополнительные средства на эндопротезирование именно тазобедренных суставов. Спасибо всем, кто нам помогал, проявлял активность в решении этой общей проблемы!

- Кроме хорошей новости для пациентов ортопедического профиля, есть не менее значимая - это получение дополнительного финансирования для имплантаций электрокардиостимуляторов. Насколько существенна эта помощь?

- Тазобедренные суставы – это плановая хирургия. Больные с редким пульсом, с критическими обмороками, зачастую приезжающие в наш центр на скорой помощи, в жизненно опасном состоянии, - они должны быть срочно прооперированы. Есть и плановые вмешательства. И центр должен быть подготовленным к приему разных пациентов. У нас должны быть однокамерные, двухкамерные, самые современные электрокардиостимуляторы. И сейчас мы фактически можем дополнительно прооперировать более 60 пациентов. Это очень существенно, безусловно, вся эта работа идет на пользу нашим пациентам, на спасение их жизни, здоровья.

Не всегда по адресу

- Вы сказали, что Центр высоких медицинских технологий Калининграда получает письма, жалобы от пациентов, которые подолгу ждут плановых операций. Опираетесь ли вы на эти жалобы при обращении в Федеральный фонд ОМС?

- Складывается неоднозначная ситуация. Конечно, нам важно то, как реагирует общество, ведь мы работаем для людей. Другое дело, пациенты не всегда по адресу выражают свое недовольство. Понимаете, наши врачи готовы работать с раннего утра и до глубокой ночи. Естественно, при условии, что это позволяют наши возможности. Но пациенты не всегда считают, что их длительное ожидание в очереди объективно обусловлено. И весь негатив идет в наш адрес, в сторону врачей.

- Изменился ли порядок направления на такие операции?

- Все без изменений. Чтобы попасть на консультацию, например, к травматологу центра, необходимо получить направление в поликлинике, к которой приписаны, а также иметь при себе паспорт и полис ОМС. По итогу консультации специалист примет решение о необходимости проведения операции. И если вмешательство показано, то пациента запишут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Калининграде открыт прием медицинского психолога

Консультация бесплатная, медкарта не требуется

В телеграм-канале «Стресс Тревога Помощь», работа которого организована командой врачей Калининградской областной психиатрической больницы № 1, сообщается, что жители региона могут бесплатно записаться на консультацию к медицинскому психологу.

- Для этого не потребуется заводить медицинскую карту, консультация бесплатна, - отмечается в сообщении. - Психолог поможет оценить ваше состояние и перенаправить, по необходимости, к психиатру или психотерапевту.

Для записи можно обратиться в регистратуру психиатрической больницы № 1 по телефонам: 8 (4012) 67-40-09 и 64-00-80.

Кроме этого, специалисты поделились рекомендациями, которыми можно воспользоваться при общении с психологом:

- стройте рабочие отношения с психологом, замечайте сложности во время этого «строительства»;

- задавайте вопросы психологу, если что-то непонятно;

- старайтесь открыто говорить с терапевтом о сложных вещах;

- работайте над препятствиями, мешающим изменениям, обсуждайте с психологом как промахи, так и победы;

- не торопитесь в получении нового опыта, учитесь замедляться, изучайте свои мысли, эмоции, поведение;

- старайтесь быть любопытным к себе и своей жизни;

- активно ставьте цели в изменении своей жизни, говорите о них на терапии, придерживайтесь обязательств.