«Новые люди» помогли молодым калининградским предпринимателям создать уникальный бизнес-проект

Фото: Партия «Новые люди».

Студенты из команды «РМ» разработали бизнес-проект, связанный с кастомизацией одежды и яркими принтами. В течение нескольких месяцев молодые предприниматели получали теоретические знания и применяли их на практике.

Готовую бизнес-идею они презентовали на всероссийском финале в Москве. Федеральные эксперты и коллеги из других регионов высоко ее оценили. В итоге калининградская команда выиграла в номинации «Партнерский респект».

- Мы уже запустили свой небольшой бизнес, теперь он приносит доход. Это очень полезный опыт. Большое спасибо наставникам программы «Я в деле» и всем экспертам за поддержку и советы, - подчеркнула одна из участниц бизнес-проекта «РМ» Анастасия Черникова.

Фото: Партия «Новые люди».

Третий сезон программы «Я в деле» стал важным этапом для развития молодежного предпринимательства в Калининградской области. Он подтвердил, что в регионе много талантливых и амбициозных молодых людей, готовых воплотить свои идеи в реальность и добиться успеха.

- Через третий сезон проекта «Я в деле» прошло 12 тысяч студентов. Они построили 3 тысячи стартапов. Но дело не в цифрах. Мы видим качественный рост. Каждый третий проект связан с передовыми технологиями. Что важно, наши выпускники ставят их на пользу человеку, а не просто учатся извлекать прибыль. Это главный итог сезона, - сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Всероссийский финал программы «Я в деле» прошел в рамках деловой программы «Больших гонок для молодых предпринимателей» - партнерского проекта трека «Росмолодежь.Бизнес» - и завершил третий сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже в сентябре, когда новые команды молодых предпринимателей начнут обучение и параллельно будут разрабатывать уникальные бизнес-идеи.

Фото: Партия «Новые люди».

Ранее участники презентовали свои бизнес-идеи премьер-министру Михаилу Мишустину и федеральным министрам. Председатель Правительства РФ оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы.

Программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди» в январе прошлого года. Проект идет при поддержке фонда «Капитаны» и Минобрнауки. Он охватил 63 региона страны. В прошлом году к нему присоединились 85 тысяч участников, они создали 1,5 тысячи стартапов. Главная цель программы - научить школьников и студентов основам предпринимательства, финансовой грамотности и работе в команде. Стать участником «Я в деле» можно, зарегистрировавшись на сайте явделе.рф