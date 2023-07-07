Студенты БФУ им. Канта больше других российских студентов смотрят видео в соцсетях

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По данным Big Data МТС, около 65% трафика операторов связи приходится на просмотр видео, включая Youtube, и сервисы для просмотра коротких видео TilTok и Likee, а также стриминговый сервис Twitch. Именно в этой категории рейтинг самых «качающих» студентов возглавили студенты Балтийского федерального университета.

«Активно обновляется сеть по всему Калининграду, в том числе в локациях, где находятся учебные корпуса и общежития университета, чтобы студенты могли комфортно пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях – искать необходимую информацию, готовиться к сессии, расширять кругозор. Поступление, учеба в ВУЗе – это огромная нагрузка, а умение переключиться и отдохнуть, посмотреть интересные ролики или пообщаться в соцсетях важно, чтобы ребята могли вернуться к учебе с новыми силами», — прокомментировала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

В среднем, современный российский студент очной формы обучения проводит около 276 часов в месяц – почти треть доступного в сутках времени. За месяц он генерирует около 44,6 гигабайт данных. Это почти в три раза больше среднемирового показателя в 15 гигабайт в месяц на один смартфон в 2022 году, согласно исследованию аналитического агентства Statista.

Как выяснила Big Data МТС, больше всего – 60,4 ГБ в месяц – «качают» студенты Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева в Саранске. На втором месте – студенты Северного (арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова в Архангельске (57,2 ГБ), на третьем – Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в Якутске (53,2 ГБ), на четвертом – Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (51,4 ГБ). Замыкает пятерку самых «качающих» вузов страны Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина в Москве (51,3 ГБ).

Меньше всего дата-трафика по сравнению с другими вузами генерируют студенты Новосибирского национального государственного университета. В нем на одного студента приходится 31,4 ГБ в месяц и это в два раза больше, чем в среднем на один смартфон в мире.

Всего за весенний семестр студенты скачали 43730 ТБ информации. Этого объема хватит для просмотра 600 тысяч фильмов в Full HD качестве.

На общение в соцсетях и мессенджерах, прослушивание музыки и другие ресурсы приходится 10% от общего объема трафика. При этом студенты всех вузов в равной степени пользуются мессенджерами Telegram, WhatsAPP, Viber и Discord и предпочитают ВКонтакте, где трафик в шесть раз больше, чем в Одноклассниках.