Программа на День города-2023 в Калининграде: новая пешеходная зона и большой концерт

Одной из звезд праздника в этом году будет певица Варвара. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вы наверняка уже знаете, что в этом году празднование Дня города пройдет не совсем в привычном формате. Главное новшество – не будет фейерверка и пешеходной зоны на проспекте Мира. Тем не менее организаторы приготовили немало всего интересного.

Много мероприятий запланировано в библиотеках. Например, в пятницу, 7 июля, в «Чеховке» (Московский пр-т, 39) состоялся концерт-диалог с участием певца и композитора заслуженного артиста России Дмитрия Дунаева. Если говорить о массовых уличных мероприятиях, то первыми отмечать День города начнут в Московском районе. В 17.00 на набережной Летнего озера стартует музыкально-поэтический патриотический фестиваль «Город славен именами героев».

В субботу, 8 июля, в 11.00 откроется пешеходная зона на улице Профессора Баранова. Конечно, размах будет не такой, как в прошлые годы на проспекте Мира, но заглянуть, безусловно, стоит. Вся улица превратится в арт-пространство «Калининград – город мастеров»: будут работать выставки мастеров декоративно-прикладного творчества.

Еще две площадки откроются на набережной Верхнего озера и возле стадиона «Калининград». На обеих с 10.30 до 18.00 будет проходить молодежно-спортивный фестиваль «Герои нашего времени».

В 12.00 на улице Бакинской начнется церемония присвоения библиотеке № 20 имени поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого. Ожидается присутствие сына актера – Никиты Высоцкого. Вход на мероприятие свободный.

В воскресенье, 9 июля, на улице Баранова продолжит работать арт-пространство.

Основные события будут разворачиваться в Центральном парке:

12.10-12.40. Церемонии «Вдохновение» и «Почетный гражданин».

12.40-13.50 Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков им. А. Квасова.

13.50-14.20 Студия Елены Щедриной и хореографический ансамбль с программой «Моя Россия».

14.20-15.00 Калининградский театр эстрады Дома искусств.

15.00-15.15 День семьи любви и верности. Чествование калининградских семей.

15.50-16.20 Заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.

16.20-17.00 Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота.

17.00-18.05 Арт-группа «Беларусы» (г. Минск).

18.05-19.05 Заслуженная артистка России певица «Варвара».

19.05-20.05 Государственный академический заслуженный ансамбль танца «Лезгинка».

20.05-20.55 Певец и композитор заслуженный артист России Денис Майданов.

20.55 Финал. Театр эстрады Дома искусств.

21.00 Окончание концерта.

Не стоит забывать и про День рыбака, который в воскресенье с 11.00 до 15.00 будет отмечаться на набережной Петра Великого и у памятника рыбакам - пионерам океанического лова.