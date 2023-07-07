Сидел на полу с телефоном: калининградские врачи вступились за коллегу, фото которого незаконно разместили в Сети

Снимок сделали в одном из коридоров БСМП. Фото: Александр Подгорчук

Вечером 5 июля в телеграм-канале «Медицина 39» появилась фотография, на которой человек в костюме врача в коридоре сидит на полу и разговаривает по телефону. Вид у мужчины немного испуганный – он явно не понимает, зачем и кто его фотографирует.

Из комментария, сопровождавшего это фото, следовало, что человек – врач, запечатлен в больнице скорой медицинской помощи Калининграда. Подавалось все так, что, дескать, посмотрите, чем занимаются врачи, пока пациенты в острых состояниях ждут помощи.

Реакция последовала мгновенно. Причем защищать доктора бросились его коллеги.

- Бедному врачу уже поговорить нельзя по телефону. У нас же на работе никто не курит, не ходит в туалет. У него же нет семьи, детей, жены, родителей, - написала заместитель главного врача Калининградской областной больницы врач-онколог Марина Долгалева.

- Простите, а врач давал вам согласие на фотосъемку и выкладывание его фото в публичном чате? Это разглашение персональных данных, - подключилась заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе роддома № 4 Алена Коваль.

Один из медиков пристыдил автора поста: мол, «интересно, вам на работе домашние не звонят? Стыдно должен быть вам!».

- Стыдно будет вам, когда вы или ваш близкий человек (не дай Бог) не получат необходимую медпомощь в остром состоянии! – возразил автор снимка.

- Чего вы хотели добиться данным сообщением? Ускорения оказания медицинской помощи или нарушения сразу двух федеральных законов: № 152 («Закон о персональных данных») и № 323 («Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)? – возмутился врач-терапевт Центрального городской клинической больницы Иван Скобей.

Но самой эмоциональной оказалась реакция подписчицы Елены. Она заступилась не только за врачей, но и за учителей, военнослужащих и пожарных.

- Задолбали всех снимать, выкладывать, чморить, постить, - написала Елена. - Дайте врачам, медработникам, учителям, психологам, военным, пожарным просто работать и делать свою работу честно. Мы что, правда из-за вас не имеем права любить, отдыхать, заботиться о своих близких, рожать детей, ходить на больничный? Вы не в себе, люди? Мы все такие же, как и вы. С геморроем, онкологией, температурой, болезнями, проблемами. Мы - врачи и учителя, военные и пожарные. Может, вы тоже подумаете не только о себе, но и о нас? Просто прекратите тупить, начните соблюдать хоть какие-то правила жизни, питания, поведения. И у нас у всех меньше станет проблем и претензий друг к другу.

- И что хотел автор? Показать свое отношение к медикам? Дай Всевышний ему здоровья... Тсс, товарищи. Терпение. Не отвлекайте врачей, - не удержался от комментария и министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

Снимок из канала быстро удалили. В региональном Роскомнадзоре «Комсомолке» подтвердили: если у автора фото нет письменного согласия на публикацию, выданного доктором, размещение снимка является незаконным.