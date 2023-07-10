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Лето в городе10 июля 2023 8:35

На неделе в Калининград придет мощное потепление

Температура поднимется почти до +30
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Синоптики прогнозируют значительное колебание температуры.

Синоптики прогнозируют значительное колебание температуры.

Фото: Александр Подгорчук

Погода на неделе преподнесет калининградцам сюрпризы. Синоптики прогнозируют значительное колебание температуры и немало осадков.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник и вторник в нашем городе будет +22...+23 градуса. Осадки исключены, атмосферное давление – 761-763 миллиметра ртутного столба.

В среду температура резко повысится – сразу до +26...+27 градусов. Пройдет довольно сильный дождь.

В четверг похолодает: термометры покажут всего лишь +21 градус.

С пятницы температура снова пойдет в рост. В последний день рабочей недели воздух прогреется до +22...+23 градусов. В субботу обещают еще больше - около +25. В воскресенье нас накроет жара: по предварительным данным, за окном будет +28...+29 градусов. Снова пройдут дожди.

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