«Никого не хотел обидеть»: шансонье, наделавший ошибок в песне про Калининград, пообещал перезаписать трек

Видео набрало всего 4600 просмотров. Фото: YouTube

Шансонье Владимир Курский записал и опубликовал клип про Калининградскую область еще 9 месяцев назад. На прошлой неделе – очевидно, в связи с празднованием Дня города – видео вдруг стало распространяться в соцсетях. Калининградцы прислушались и оторопели - в тексте оказалась уйма ошибок: «Кенинсберг» вместо «Кенигсберг», «Курсинская коса» вместо «Куршская коса», «Расгортенские ворота» вместо «Росгартенские ворота», «Правдин» вместо «Правдинск». Теперь автор намерен ошибки исправить. Об этом он рассказал в видеообращении к калининградцам.

«Душевный посыл создания этой песни – это выразить уважение жителям данного региона, описать красоту этого региона, сказать о городе нашей великой большой родины России, патриотом которой я являюсь. В этой песне я произнес несколько выражений неправильно. Я не житель Калининграда и ни разу еще в Калининграде не был. Я действительно не знал, как произносятся какие-то некоторые слова. Я никого не хотел задеть или обидеть, короче», - сказал певец и отметил, что песню перезапишет, «чтобы не оставалось негативных эмоций».

Артист при этом отреагировал и на шквал комментариев от калининградцев. Женщин он простил и даже не собирался как-то отвечать, потому что «женщины - это святое». А вот мужчинам, которые переходили на личности, он предложил встретиться. Сказал, приезжайте в Москву, будет разговор.

При этом всем жителям Калининграда артист пожелал любви, мира, добра и здоровья.

Песня исполнителем была записана в рамках собственного проекта «Города России». В треке воспеваются достопримечательности Калининграда и области. Незамысловатый текст состоит из перечисления названий знаковых объектов, улиц и площадей региона.