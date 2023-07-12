Школьники из Калининграда и Советска стали призерами федерального экоконкурса с фиксиками

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МТС и ГК «Рики», подвели итоги цифрового образовательного проекта «Поколение М». По итогам сезона-2022/23 двое школьников Калининградской области стали призерами конкурса «Познаем мир с фиксиками» в номинации «Апсайклинг».

В творческом онлайн-конкурсе участвовали ребята со всей страны. Из видеоуроков профессора Чудакова и фиксиков у школьников была возможность узнать, как можно заботиться об окружающей среде и подарить новую жизнь старым вещам. Для участия в конкурсе юные защитники окружающей среды изготавливали поделки из уже бывших в употреблении вещей, тем самым поддерживая идею апсайклинга, а затем размещали фото своих работ на сайте проекта «Поколение М».

Юный житель Советска Виктор Лукашук прислал на конкурс елочку, выполненную из картонной коробки, и занял второе место. А калининградец Евгений Кушнарев получил приз зрительских симпатий за полезную игрушку-копошилку для птиц из картонной втулки. Подобные игрушки обогащают среду обитания животных в зоопарке и позволяют им решать «интеллектуальные» задачи.

«Школьники Калининграда и области регулярно занимают призовые места в образовательных программах. Этой весной в рамках направления «Мастерская ГИТИС» шесть калининградских выпускников получили рекомендации к поступлению на актерский факультет. Разнообразные мастер-классы, интересные активности и хорошие призы позволяют вовлечь ребят в творческую деятельность. В дни каникул «Поколение М» запускает специальные мастер-классы и онлайн-школы. Например, до 31 июля в аккаунте проекта работает онлайн-школа анимации, где ребята изучают разные стили анимации и по итогу создадут собственный цифровой аватар», – прокомментировала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.