Замглавврача областной больницы: «На прием к онкологу пациенты должны попадать в течение трех дней после записи»

Открытие онкоцентра в Калининграде ожидается в конце августа. Фото: Правительство Калининградской области

О маршрутизации

- В мае этого года в Калининграде проходил форум онкологов России. Во время своего выступления вы говорили о прорывах в организации онкопомощи в регионе. В чем эти прорывы заключаются?

- Речь идет о маршрутизации пациентов. И в первую очередь эти изменения коснулись пациентов с подозрением на новообразование или с первично выявленной патологией. Любой врач любой больницы, любой поликлиники региона может записать пациента на прием к онкологу в областную клиническую больницу. И в течение трех дней с момента записи этот пациент будет принят специалистом.

Далее. Внутри самой больницы также есть маршрутизация именно для впервые выявленных случаев. За две недели мы обследуем пациента на базе Калининградской областной клинической больницы, сюда мы включаем все методы диагностики. И через две недели диагноз пациента установлен, после чего решается вопрос о дальнейшем его лечении. Он госпитализируется в нашу больницу либо направляется в федеральный центр.

Сроки эти придумали не мы, все это прописано в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

- Как вы оцениваете онконастороженность врачей калининградских поликлиник?

- Все очень по-разному. Есть терапевты, кто всех отправляют к онкологу - на всякий случай. Есть и другие специалисты, кто не может заподозрить. Поэтому сегодня ведется работа с врачами первичного звена. Для этого в региональной онкослужбе сформированы выездные бригады, которые два раза в месяц бывают в муниципалитетах, встречаются с врачами, чтобы разъяснить, что должно насторожить в состоянии пациента, что является основанием для записи на консультацию к онкологу. Обучение проводим с терапевтами, гинекологами, онкологами, если они есть в районных больницах и поликлиниках. Так что онконастороженность повышается в регионе.

Про «окошки» и ожидания

- Вернемся к срокам ожидания помощи. Всегда ли пациента с первого раза запишут к онкологу, всегда ли он получит помощь в течение трех дней?

- Если нет свободных окошек для записи, есть лист ожидания. Мы ежедневно мониторим этот список. И вне зависимости от его длины все записанные пациенты в течение трех дней попадают на прием к онкологу в областную больницу.

- Сколько пациентов с подозрением на новообразование врач-онколог смотрит в день?

- Окошек - 20, но бывает, что за день коллеги принимают и 30, и 40 пациентов.

- С чем чаще всего приходят пациенты?

- Патологии кожи вышли на первое место в структуре онкозаболеваний. Любые подозрения на рентгене, маммографии, по результатам УЗИ что-то смущает врача – все к нам.

О профилактике рака легкого

- Что еще можно назвать прорывом в работе с онкопациентами?

- Еще одним прорывом стало то, что выявляемость онкозаболеваний стала выше. На ранних сроках выявляется порядка 57 процентов случаев (здесь речь идет чаще всего о сфере репродуктивного здоровья женщин, коже). Но на сегодня рак легкого, к сожалению, выявить на ранних стадиях очень сложно. 77,4% случаев выявляется на 3-4-й стадиях. Если в цифрах, то в 2022 году среди мужчин выявлено 209 случаев рака легкого, среди женщин – 56 случаев. Самой молодой пациентке с раком легкого – 20 лет, самому возрастному – 90 лет.

- Какие меры профилактики рака легкого наиболее эффективные?

- Не курить, не позволять курить рядом с собой. Раз в год обязательно проходить или флюорографию, или рентген.

- Что точнее – флюорография или рентген легких?

- Рентген. Но и этот способ не всегда может показать проблему. Сейчас во всем мире обсуждается внедрение в сферу профилактики рака легкого низкодозной компьютерной томографии. И на уровне региона этот вопрос сегодня обсуждается: сколько может потребоваться такого оборудования, какая у него пропускная способность и так далее. Думаю, это решение ближайшего года. Смысл в том, чтобы делать скрининги в целевой группе. Это чаще всего мужчины, чаще - курящие, в возрасте от 55 до 70 лет.