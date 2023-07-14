Новый генподрядчик, работа – в графике: как проходит реконструкция стадиона «Спартак»

Сейчас проводится возведение конструкций «выше нуля». Фото: Александр МЕЛЕХОВ

Площадку, где проходит реконструкция стадиона «Спартак», сегодня не узнать. Подземный паркинг на 208 автомобилей практически готов, на несколько метров выросли стены корпусов, в сооружениях из железа и бетона угадывается каркас будущих грунтовых кортов. Поднимаются стрелы подъемных кранов (пока их четыре, скоро появится еще один), рычат грузовики… В такой рабочей обстановке прошло очередное заседание общественного наблюдательного совета, который был создан для контроля над ходом реконструкции спортивной арены.

– Старый строительный городок мы разобрали, новый еще устанавливаем, поэтому сегодняшнее заседание проведем в формате экскурсии, – предложил генеральный директор «Спартака» Руслан Носов.

Участники совета не возражали, а директор рассказал, как продвигается стройка.

Стадия «ноль» уже в прошлом

В первую очередь Руслан Носов сообщил важную новость – на строительстве сменился генподрядчик. Новым генподрядчиком, после проведенного тендера, стала компания «БСТ–строй». К предыдущему подрядчику претензий, по словам директора «Спартака» не было, все было сделано хорошо:

– Он выполнил весь объем задач, о котором договаривались. Теперь начинаются работы по основному этапу, и так сложилось, что условия другой компании нам лучше подходят, поэтому начнем работать с ней.

А что с темпами строительства?

– На сегодняшний момент у нас задержек нет, идем в полном соответствии с графиком, – прокомментировал Руслан Носов, – Некоторые задержки были по третьему корпусу, но они практически наверстаны. За текущий период мы полностью завершили стадию «ноль».

Сейчас, по словам Носова, работы идут на всех корпусах одновременно:

- Практически завершились работы по пятому корпусу, паркингу, приступаем к работам на четвертом корпусе – зал крытых теннисных кортов, – параллельно с этим идут работы на первом, втором и третьем корпусах. Что касается открытых кортов, по проекту они будут расположены на крыше подземного паркинга. Насыпку покрытия кортов будем производить ближе к открытию комплекса, одновременно с работами по озеленению территории.

– Сейчас проводится возведение конструкций «выше нуля», – отметил в свою очередь директор службы техзаказчика «Верин Вэл» Андрей Озолин. – Это монолит, арматурные работы, опалубка и так далее. В плане до конца года возвести коробки на всех корпусах на 100%, выполнить ограждающие конструкции, внутренние стены, перегородки, сделать кровлю. Параллельно с этим мы планируем проложить наружные инженерные сети от точек подключения до ввода их в здание. Чтобы в следующем году с наступлением положительных стабильных температур приступить к облицовке фасадов, благоустройству территории и внутренней отделке помещений.

Сложная логистика

Новый строительный городок, который возводится на территории стадиона, будет способен разместить до 600 человек. Сейчас же на площадке, по словам Андрея Озолина, трудится около 100 рабочих. Но это только начало.

– Мы привлекаем все большее количество рабочих. В ближайшее время их количество будет увеличено за счет субподрядчиков, которые будут прокладывать наружные инженерные сети и выполнять другие специальные работы. Планируем в смену выводить порядка 120 человек на объект.

На площадке трудятся около 100 рабочих, но это только начало. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

Наиболее серьезные сложности, по словам Андрея Озолина, представляют вопросы логистики – доставлять стройматериалы в Калининградскую область очень непросто. А материалов требуется много, ведь из местного используется только песок и щебень.

– Проблемы с доставкой материалов есть, логистика в регион сложная, – признался Андрей Озолин. – Это чувствуют все, и мы не исключение. Мы заранее отработали с генподрядчиком график финансирования. Делаем выборку необходимого оборудования, которое требует время на изготовление, а тем более поставки в регион. Уже сейчас ведем авансирование такого оборудования и материалов. Сегодня мы на 30% укомплектовали объект арматурой, в ближайшее время оплачиваем вентиляционное оборудование. Лифты и кондиционеры оплачиваются уже сейчас, чтобы к следующему году они были на нашем объекте. Кирпич для фасадов полностью закуплен и завезен в регион, он находится на складе временного хранения. Ближайшая цель – обеспечить объект бетоном и арматурой. Планируем решить эту проблему в ближайшие полтора месяца.

График будет выдержан

– Когда объект будет введен в эксплуатацию? – поинтересовались участники совета.

– Все строительные работы на объекте должны закончиться в третьем квартале 2024 года, – ответил Руслан Носов. – В течение четвертого квартала будем готовить объект к вводу в эксплуатацию. Первые соревнования на открытых теннисных кортах планируем провести весной 2025 года.

Участники общественного совета не сомневаются, что график будет выдержан. Своими впечатлениями поделился посол ГТО в Калининградской области, призер Олимпийских игр по гребле Дмитрий Розинкевич:

– Находясь здесь и глядя на кипящую стройку, я понимаю: результат будет шикарный. Даже не сомневаюсь. И все это проявляется в мелочах – например, в культуре строительства. Идет четкая, понятная, планомерная работа. Нет аврала. Все работает, как часы, а если механизм работает, им пользуешься. Все поступательно развивается и мне это очень нравится.

Похожую оценку высказали и другие участники совета.

– Честно говоря, я впервые на площадке с момента начала реконструкции и впечатлен увиденным, – признался президент Федерации тенниса Калининградской области Артем Суханов, подчеркнув, что обновленный «Спартак» будет иметь большое значение для развития тенниса в регионе.

По мнению депутата городского Совета Калининграда Олега Ермина, «Спартак» станет локомотивом не только для тенниса, но и для спорта в целом:

– Радует, что Калининград получит прекрасный спортивный объект. А еще радует культура работ – все делается очень аккуратно. Мы не получили от местных жителей ни одного замечания по поводу стройки.