Акция «Единой России» «Собери ребенка в школу» пройдет по всей стране

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В ходе инициативы "Собери ребенка в школу" будут предоставлены рюкзаки со школьными принадлежностями детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также детям-инвалидам. Особое внимание будет уделено детям участников СВО и детям из новых регионов.

По словам Алены Аршиновой, федерального координатора партпроекта "Новая школа" и первого заместителя председателя комитета Государственной думы по просвещению, в прошлом году около 200 тысяч школьников по всей стране получили помощь к 1 сентября. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Она также отметила, что партия "Единая Россия" организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей в регионах, включая канцелярию, наборы для детского творчества, школьную форму и обувь, школьные рюкзаки и спортивный инвентарь.

Согласно Александру Сидякину, руководителю центрального исполкома партии, в прошлом году более 40 тысяч школьников из новых регионов получили рюкзаки со всем необходимым. В этом году первоклассники также получат школьные наборы. Они смогут получить их через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи "Единой России", в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые были открыты "Единой Россией" совместно с фондом "Ридовка помогает!" в Северодонецке и Лисичанске.

Кроме того, Алена Аршинова отметила, что депутаты от "Единой России" вместе с родителями будут проводить мониторинг готовности школьных территорий и спортивных площадок к началу учебного года. В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей, которые лично оценили качество проведенных работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых и благоустройству школьных территорий – эти мероприятия проводятся в рамках народной программы партии.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с предоставлением учебников и художественной литературы для библиотек, оборудованием и инвентарем для актовых и спортивных залов. Волонтеры также примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий, сообщает сайт партии ER.RU.

«В прошлом году силами единороссов удалось обеспечить канцелярскими принадлежностями более 400 семей янтарного края, а также 44 семьи из новых регионов РФ. Акция «Собери ребенка в школу» является традиционной и важной. Поэтому депутаты фракции «Единой России» всех уровней власти ежегодно оказывают помощь семьям калининградцев, которые попали в трудную жизненную ситуацию, чтобы их дети были обеспечены всем необходимым накануне нового учебного года», - рассказал региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Василий Борзенков.