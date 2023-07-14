Офтальмолог: Школьников в очках не обязаны сажать в классе за первую парту

Тема влияния состояния здоровья на «выдачу» места за партой, как оказалось, волнует многих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любопытный и полезный диалог состоялся на днях в телеграм-канале «Медицина Детям 39», где число подписчиков превышает 5 тысяч человек.

Ко всем родителям обратилась заведующая офтальмологическим отделением детской областной больницы Калининграда Елена Федорова.

- Уважаемые родители детей с патологией зрения! Дети с проблемным зрением, которое можно скорректировать очками или линзами, должны сидеть там, где скажет учитель, - написала врач. - Исключение - если ребенок слабовидящий. Это крайне редкая ситуация, когда дети, даже надев очки или линзы, видят в кабинете окулиста меньше двух первых строчек. Тогда их можно посадить за первую парту. Всех остальных - НЕТ! Если даже у ребенка -15,0 и он корректирует зрение очками, он не считается слабовидящим!

По мнению Елены Федоровой, «от того, что школьник сидит за первой партой, нет никакой пользы для зрения! Это выдумка!».

- Слабовидящие дети должны сидеть за первой партой только потому, что в ином случае они просто не смогут усвоить материал. Все остальные (в том числе дети, которые носят очки) могут сидеть за любой партой – на качестве их учебы или восприятия материала это никак не сказывается! – отметила врач-офтальмолог

Тема влияния состояния здоровья на «выдачу» места за партой, как оказалось, волнует многих.

- Почему в школах другие правила и обычно дети в очках сидят на первой парте? Даже с небольшим отклонением. Почему до школ не доводится вышеуказанная информация? – спросила врача подписчица Екатерина.

- У меня дочь из числа высоких в классе. Учитель ее всегда сажает за последнюю парту. Я часто просила пересадить ее хотя бы временно посередине на крайние ряды, на что мне учитель отвечал, что половина класса со справками от окулиста, что она не может их пересадить на задние ряды (хотя в очках всего 1-2 ребенка).

Есть ли какое распоряжение (закон, указ) в здравоохранении или сфере образования, которым можно будет в дальнейшем руководствоваться в подобных случаях? Откуда окулисты и учителя берут такое правило, что детей в очках и со слабым зрением, но без очков нужно сажать на первые парты?

- Эти правила диктуются родителями! – ответила Елена Федорова.