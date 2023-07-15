Годовщина Грюнвальдской битвы: о чем до сих пор спорят историки

Каждое лето в Польше проходит масштабный исторический фестиваль, который собирает сотни реконструкторов со всей Европы и десятки тысяч зрителей. Фото: Платон ЕГОРОВ

Произошедшая 15 июля 1410 года Грюнвальдская битва (ее также называют битвой при Танненберге) стала одним из важнейших событий в истории Европы. А ежегодная инсценировка этого сражения чрезвычайно популярна у реконструкторов эпохи Средневековья, в середине лета тысячами съезжающихся в северную Польшу. Примечательным можно считать и тот факт, что вокруг «Грюнвальда» до сих пор ведутся яростные споры между историками из многих стран. О чем же дискутируют ученые мужи?

Спор первый: пушки или «танки»?

Согласно имеющимся оценкам, на поле между деревнями Грюнвальд, Танненберг и Людвигсдорф к рассвету воскресного дня выстроилось в общей сложности около 67 тысяч бойцов. Великий князь литовский Витовт и польский «круль» Ягайло сформировали 91 хоругвь (то бишь, полк) – примерно 40 тысяч человек. Этой армии великий магистр Ульрих фон Юнгинген смог противопоставить 51 хоругвь, в которых насчитывалось 27 тысяч воинов.

Ввиду численного превосходства противника особые надежды тевтонцы возлагали на дьявольское изобретение в виде 100 бомбард, которые обслуживали венгерские канониры. (Кстати, это было первое в истории боевое применение полевой артиллерии.) Однако именно численность пушек является предметом обсуждения у исследователей, многие из которых сомневаются в наличии столь большого для указанной эпохи числа артиллерийских орудий в одно время и в одном месте. Возможности пока еще были не те.

Скорее уж, полагают специалисты, исход битвы была призвана решить лучшая в Европе тяжелая кавалерия в лице 450 отборных рыцарей ордена, составлявшая главную силу тевтонского войска. Это действительно серьезный довод: сомкнутый строй закованных в латы всадников, сидевших на больших конях и вооруженных длинными копьями, можно было сравнить (отдаленно, конечно, но все же) с лавиной танков. На которых, как поется в современной песне, держится поле боя. Забегая немного вперед - отчасти такое предположение подтверждается и последующим ходом битвы.

Спор второй: никто не хотел начинать

Различные предположения вызывает и странная, на первый взгляд, медлительность в действиях противостоящих сторон. Появившись на поле у Грюнвальда, как уже было сказано, с рассветом и уже построившись в боевые порядки, обе армии простояли практически неподвижно до самого полудня. Каждый из противников словно бы добровольно отдавал инициативу другому, предоставляя ему начать первым.

Военспецы видят в таком поведении вполне определенную логику. Тевтонцы явно рассчитывали, что польско-литовское войско, начав движение, неизбежно расстроит свои ряды, что значительно облегчит их прорыв с помощью встречного удара. Ради достижения этой цели фон Юнгинген даже отправил к Ягайло двух парламентеров.

- Светлейший король! – заявили герольды. - Великий магистр Пруссии Ульрих шлет тебе и твоему брату (они опустили как имя Витовта, так и его титул) через нас, присутствующих здесь, два меча как поощрение к предстоящей битве, чтобы ты с ними и со своим войском незамедлительно и с большей отвагой, чем ты выказываешь, вступил в бой и не таился дольше, затягивая сражение и отсиживаясь среди лесов и рощ. Если же ты считаешь поле тесным и узким для развертывания твоего строя, то магистр Пруссии Ульрих, чтобы выманить тебя в бой, готов отступить, насколько ты хочешь, от ровного поля, занятого его войском; или выбери любое Марсово поле, чтобы дольше не уклоняться от битвы!

Однако Ягайло, чувствуя подвох, на провокацию не поддался. Сначала он несколько часов лил слезы в походной часовне, отстояв две мессы кряду. А потом принялся посвящать в рыцари молодых дворян и дворянчиков – а тех было несколько сотен, пока каждого клинком по плечу хлопнешь…

Спор третий: подмоченная репутация «бога войны»

Так и не сумев выманить на себя противника, потерявшие терпение тевтонцы принялись палить из пресловутых бомбард по стоявшим перед ними польско-литовским шеренгам. Но успели сделать лишь пару залпов, как разверзлись хляби небесные и хлынул кратковременный, зато на редкость обильный ливень. Он погасил все фитили и подмочил весь порох, после чего оставалось полагаться исключительно на холодное оружие. Тем паче, едва стихла канонада, с правого фланга союзной армии пошли, наконец, в атаку татары-караимы, которых в войске Витовта было около трех тысяч. Вслед за татарами с криками «Вильна!» поскакали и литовские всадники.

Не оспаривая, что сильный дождь и в самом деле мог пролиться на поле сражения – как известно, прибалтийская погода, особенно в середине лета, горазда на подобные сюрпризы, многие историки, тем не менее, не склонны объяснять все исключительно капризами стихии. Дескать, скорее уж причину откровенно неудачной артподготовки стоит искать в самих технически еще далеко не совершенных бомбардах, скорострельность, точность и плотность огня которых оставляли желать много лучшего.

Долгое время считалось, что, не очень-то надеясь на артиллерию, тевтонцы обустроили перед своим фронтом прикрытые травой и ветвями глубокие ловушки с острыми кольями на дне. Однако, спрашивается, когда бы они успели это сделать, оказавшись у Грюнвальда практически одновременно с противником? Который, кстати, был отнюдь не слепой… Неудивительно, что в результате археологических раскопок на месте сражения эпизод с «волчьими ямами» подтверждения не нашел.

Спор четвертый: бегство или ложное отступление?

В общем, ничто не помешало легкоконным караимам и ринувшейся за ними первой линии литовской армии доскакать до хоругвей великого маршала Фридриха вон Валленрода и сцепиться с ними в рукопашной. Немцев пытались сбрасывать с коней при помощи арканов и копий с крючьями, но без особого успеха. Выждав, когда нападающие окончательно увязнут в рубке, фон Валленрод приказал контратаковать. В результате татары с литовцами мгновенно оказались опрокинуты, против натиска тяжелой конницы им было не выстоять по определению. И припустили назад, по восточному выражению, «высекая искры копытами своих коней» (то есть, скакали с максимально возможной скоростью). Именно данный момент сражения вызывает самые яростные споры между историками.

Дело в том, что последовавшее бегство татарско-литовской кавалерии польские и российские исследователи трактуют именно как бегство. А вот их литовские и белорусские коллеги предпочитают рассуждать о некоем хитром тактическом ходе. Мол, таким вот ложным отступлением потерявших осторожность рыцарей пытались заманить в засаду.

Действительно, в тактическом арсенале у многих степных народов имелся прием, когда бросившегося догонять притворно улепетывающих всадников и потерявшего осторожность врага подводили под удар дожидавшегося в засаде отряда. Известно, что зачастую к такой хитрости прибегали, например, монголо-татары. Но тут имеется один серьезный нюанс.

Современные ученые, в том числе и российские, не отрицают, что большая часть литовско-татарской конницы потом вернулась на поле битвы. Но… уже ближе к ее завершению. Например, Юрий Кривошеев, воздерживаясь, впрочем, от однозначных выводов, упоминает некий документ, «найденный и опубликованный шведским историком Свеном Экдалем в 1963 году».

- Это письмо, которое советует новому великому магистру проявлять осторожность при ложных отступлениях, вроде того, что было в битве при Грюнвальде, - говорит исследователь. - С другой стороны, британский военный историк Стивен Тернбулл утверждает, что литовское отступление не совсем подпадает под это определение, так как ложное отступление обычно делается одной или двумя частями, а не большей частью войска и быстро перетекает в контратаку. Литовцы же вернулись только в конце битвы.

Сомневаться в версии ложного отступления заставляют и свидетельства современников, согласно которым, многие беглецы смогли остановиться, только доскакав до озера Любень (Любань) - в современных ориентирах это окрестности белорусского Бреста. И уже оказавшись в безопасности, чтобы скрыть свой позор, принялись распускать панические слухи о том, что союзники потерпели страшное поражение, король и великий князь убиты, а от всего войска остались только сами рассказчики.

Ну а такой авторитет, как польский хронист Ян Длугош в своей оценке вполне однозначен:

«Когда среди литовцев, русских и татар закипела битва, литовское войско, не имея сил выдерживать вражеский натиск, оказалось в худшем положении и даже отошло... когда же крестоносцы стали теснить сильнее, оно было вынуждено снова и снова отступать и, наконец, обратилось в бегство».

Спор пятый: решающий момент

Между прочим, татарское отступление (будь оно притворным или действительно паническим) все-таки спровоцировало в тевтонском войске многих рыцарей, у которых взыграла традиционная страсть к военной добыче. И они, смешав ряды, устремились в погоню. Как вдруг с разгона напоролись на три решивших не отступать полка – Смоленский, Мстиславский и Оршанский, которыми командовал брат Ягайло – Лугвений (Семен) Ольгердович. Первую из этих хоругвей рыцари выкосили под корень, преодолевая упорнейшее сопротивление, а потом начали выдыхаться.

«В этом сражении русские рыцари Смоленской земли упорно сражались, стоя под собственными тремя знаменами, одни только не обратившись в бегство, и тем заслужили великую славу, - подтверждает все тот же Длугош. – Хотя под одним знаменем они были жестоко изрублены и знамя их втоптано в землю, однако в двух остальных отрядах они вышли победителями, сражаясь с величайшей храбростью, как подобало мужам и рыцарям, и, наконец, соединились с польскими войсками; и только они одни в войске Александра Витовта стяжали в тот день славу за храбрость и геройство в сражении; все же остальные, оставив поляков сражаться, бросились врассыпную в бегство, преследуемые врагом».

Немало историков твердо убеждены, что именно героическое сопротивление смоленских полков стало переломным моментом всей битвы. Другие указывают на то, что не поскакали обдирать убитых татар и шесть самых дисциплинированных хоругвей фон Валленрода, которые вместо этого предпочли принять участие в общей атаке на правый фланг польского войска. Натиск орденской рати оказался настолько мощным, что рыцарям даже удалось захватить Большое знамя Кракова и Королевства Польского! Но осатаневшие от угрозы немыслимого бесчестия поляки в отчаянной рубке отвоевали стяг со своим белым орлом.

Тем не менее, успех немцам виделся практически полным, и они по своему обыкновению радостно загорланили праздничный псалом. Как вдруг откуда ни возьмись подоспели свежие польские силы во главе с самим Ягайло. Король вовремя ввел в бой резерв. А вот фон Юнгингену рассчитывать было уже не на кого – свои 16 резервных хоругвей (без малого треть всей армии!) он допрежь того двинул на противника, которого полагал уже фактически разгромленным, и которому нужно было всего лишь не дать ускользнуть.

Таким образом, убеждены приверженцы этой версии (не отрицая при этом значимость самопожертвования смоленских хоругвей), исход сражения все же решился в столкновении элитных частей обеих армий

Спор шестой: кто кого и за кого

Изнемогавшие в неравной битве тевтонцы сражались столь свирепо, что едва не зарубили самого Ягайло – того в последний момент спас личный секретарь, кроме пера неплохо владевший еще и мечом. Главному противнику польского короля, как известно, повезло куда меньше, Ульрих фон Юнгинген в Грюнвальдской битве погиб. Но вот от чьей именно руки?

Польские иследователи убеждены, что великого магистра сразил Мсцивой из Скжина, один из рыцарей королевской хоругви. Его оруженосец по имени Юрко (Юрга), рыскавший по полю, усеянному телами павших, принес хозяину золотой реликварий (нагрудное украшение) принадлежавший фон Юнгингену. Причем, как уверял сам слуга, он обыскивал только трупы тех рыцарей, которых сбил с коня его господин. К тому же тело магистра потом удалось отыскать именно по указаниям Мсцивоя – и это якобы точное свидетельство того, что противники встречались в бою.

По другой версии, фон Юнгинген был убит неким Стефаном Миткевичем, якобы входившим в близкое окружение великого князя литовского Витовта. Серьезные ученые к этому не подкрепленному ни одним документом утверждению относятся откровенно скептически.

Наконец, преимущественно историки-тюркологи настаивают: великого магистра Тевтонского ордена предал смерти лично предводитель того самого татарского отряда хан Джелал-ад-Дин. Вот что значит вовремя вернуться на место сражения!

Среди участников Грюнвальдской битвы фигурирует еще один знаменитый персонаж – Ян Жижка, национальный герой Чехии. Однако на чьей именно стороне он рубился, доподлинно так и не ясно. Ибо отряды богемских наемников имелись как в орденском, так и в польско-литовском войске.

Грандиозное полотно «Грюнвальдская битва» польского художника Яна Матейко, 1878 год. Хранится в Национальном музее в Варшаве. Фото: Википедия

СПРАВКА «КП»

В результате битвы под Грюнвальдом Тевтонский орден потерпел самое сокрушительное поражение в своей истории, оставив на поле сражения сразу 205 «братьев», включая практически все высшее руководство во главе с великим магистром, а также множество «гостей» и наемников – убитых оказалось примерно 8 тысяч человек. Еще почти 1 400 попали в плен. Общие потери польско-литовского войска до сих пор точно неизвестны, ряд источников сообщает о 4-5 тысячах погибших и 8 тысячах раненых.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Грюнвальд» в переводе с немецкого – «зеленый лес». На литовском языке это звучит как «Жальгирис». Именно в честь знаменитого сражения названы самые известные тамошние футбольный и баскетбольный клубы.

К 600-летию Грюнвальдской битвы, осенью 2010 года в лесу под Вильнюсом из деревьев различных пород соорудили самую большую в Литве надпись «Жальгирис» 600» длиной 551 метр и шириной 60 метров. В различном цвете, в зависимости от времени года, ее могут наблюдать пассажиры самолетов, прибывающих в столичный аэропорт.

В польском городе Гданьск 25 ноября 2010 года «в благодарность за помощь татар в Грюнвальдской битве 1410 года» состоялась торжественная церемония открытия памятника «Татарину Речи Посполитой».