Калининград ждет дождливая и прохладная неделя

В некоторые дни ожидаются ливни.
Фото: Александр Подгорчук
После рекордно жарких выходных в Калининград придет прохлада. Синоптики прогнозируют понижение температуры и довольно много осадков.
Понедельник станет самым теплым днем недели. 17 июля, по данным Гидрометцентра России, в нашем городе будет +28 градусов, переменная облачность и дожди во второй половине дня.
Во вторник воздух прогреется до +22 градусов. Вновь ожидаются небольшие осадки и крепкий ветер, чья скорость в порывах вырастет до 16 метров в секунду.
В среду и четверг дневная температура может не дотянуть даже до +20 – синоптики ждут +19 градусов и ливни.
В пятницу начнется небольшое потепление. Термометры покажут +21..+23, дожди при этом тоже прогнозируются.
Выходные должны пройти без осадков, но повторения жары ждать не стоит. Температура не превысит +23 градуса.