Калининград ждет дождливая и прохладная неделя

В некоторые дни ожидаются ливни. Фото: Александр Подгорчук

После рекордно жарких выходных в Калининград придет прохлада. Синоптики прогнозируют понижение температуры и довольно много осадков.

Понедельник станет самым теплым днем недели. 17 июля, по данным Гидрометцентра России, в нашем городе будет +28 градусов, переменная облачность и дожди во второй половине дня.

Во вторник воздух прогреется до +22 градусов. Вновь ожидаются небольшие осадки и крепкий ветер, чья скорость в порывах вырастет до 16 метров в секунду.

В среду и четверг дневная температура может не дотянуть даже до +20 – синоптики ждут +19 градусов и ливни.

В пятницу начнется небольшое потепление. Термометры покажут +21..+23, дожди при этом тоже прогнозируются.

Выходные должны пройти без осадков, но повторения жары ждать не стоит. Температура не превысит +23 градуса.