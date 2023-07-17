Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Лето в городе17 июля 2023 8:49

Калининград ждет дождливая и прохладная неделя

Жара в ближайшее время не вернется
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
В некоторые дни ожидаются ливни.

В некоторые дни ожидаются ливни.

Фото: Александр Подгорчук

После рекордно жарких выходных в Калининград придет прохлада. Синоптики прогнозируют понижение температуры и довольно много осадков.

Понедельник станет самым теплым днем недели. 17 июля, по данным Гидрометцентра России, в нашем городе будет +28 градусов, переменная облачность и дожди во второй половине дня.

Во вторник воздух прогреется до +22 градусов. Вновь ожидаются небольшие осадки и крепкий ветер, чья скорость в порывах вырастет до 16 метров в секунду.

В среду и четверг дневная температура может не дотянуть даже до +20 – синоптики ждут +19 градусов и ливни.

В пятницу начнется небольшое потепление. Термометры покажут +21..+23, дожди при этом тоже прогнозируются.

Выходные должны пройти без осадков, но повторения жары ждать не стоит. Температура не превысит +23 градуса.

КАРТИНА ДНЯ