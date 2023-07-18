«Субсидий не дадут»: Рольбинов рассказал, что будет с ценами на авиабилеты на калининградских рейсах

Сегодня наш аэропорт принимает в сутки порядка 100 самолетов в обе стороны. Фото: Александр Подгорчук

Субсидированных билетов на рейсы в Калининград в этом году ждать не приходится, а цены на перелеты остаются высокими. Об этом заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов рассказал в эфире программы «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Что касается дороговизны билетов – да, действительно. Аэропорт принимает в сутки порядка 100 самолетов в обе стороны, и здесь действует обычная рыночная экономика, к сожалению. Высокий спрос, ограниченные возможности – компании поднимают стоимость, - объяснил вице-премьер. – И осенью, и весной, и зимой у нас есть билеты по 5 тысяч. Но чем больше провозных емкостей, тем больше возможностей - соответственно, компании будут снижать стоимость билетов. В дополнительных рейсах мы видим возможность снижения [стоимости билетов], но на сколько – не сможем спрогнозировать.

Александр Рольбинов. Фото: Александр КАТЕРУША

Вице-премьер напомнил, что субсидии регион не получит в этом году.

- Мы обращаемся, бьемся, со всеми разговариваем. Но, к сожалению, пока нам никто не пообещал дополнительных денег. Нам пообещали дополнительные рейсы. И часть их поставили, на Москву увеличили. И все же, к сожалению, субсидии нам вряд ли дадут, - признал Рольбинов.

Сообщил он и о планах по расширению географии полетов. В частности, появятся рейсы в Ульяновск и дополнительно – в Сочи.

При этом из Калининградской области за границу по-прежнему можно улететь только в Турцию и Белоруссию. Интересно, что власти региона уже давно говорят о возможности запустить прямое авиасообщение с Китаем. Увы, дальше разговоров дело пока не идет.

- Вы знаете, обстановка в мире очень непростая. По отношению к России действует огромное количество санкций. Мы видим, что в Юго-Восточной Азии, в частности по китайскому направлению, с учетом возможности пролета воздушных судов по территории Российской Федерации российское небо открыто. Мы, конечно, видим в этом определенную перспективу. Работу такую аэропорт ведет. Но, к сожалению, сейчас ответить на вопрос о том, когда это появится, очень-очень непросто. И, наверное, никто не скажет. Но мы занимаемся, мы заинтересованы, - сказал Александр Рольбинов.