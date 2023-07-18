Зеленоградск надевает «Янтарное Ожерелье»

Дорожники по максимуму сохранили не только брусчатку, но и аутентичные гранитные бордюры, оставшиеся с довоенных времен.

В Зеленоградске завершается благоустройство центра города по проекту «Янтарное Ожерелье». В сентябре 2021 года курорт вошел в число победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. «Янтарное Ожерелье» признано лучшим в номинации «Малые города с численностью населения до 20 000 человек».

Согласно проекту проводится благоустройство в районе площади «Роза ветров», на улицах Московской, Ткаченко и прилегающих к ним территориях общей площадью свыше 30 тыс. кв. метров. На днях ход работ оценил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. Как было отмечено в ходе визита главы ведомства, готовность объекта составляет 75% и он должен быть завершен к середине ноября 2023 года.

Работы в рамках «Янтарного Ожерелья» ведутся одним из лидеров Северо-Запада в сфере проектирования и строительства дорог и благоустройства группой компаний «Возрождение» из Санкт-Петербурга. В Калининградской области действует филиал, который является резидентом особой экономической зоны.

Предприятие построило в регионе бетонный завод, организовало парк строительной техники и внедрило технологию производства фибробетона. Выполнен ряд успешных проектов, в числе которых строительство и реконструкция автодорог Зеленоградск - Приморск через Светлогорск, Вишневое - Сосновка - Вербное - Гусево, пос. Клинцовка Зеленоградского района и др.

В состав холдинга входят предприятия по добыче и обработке природного камня, поэтому улицы Зеленоградска мостят гранитной брусчаткой собственного производства.

- География наших объектов включает такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, а также туркменские Ашхабад и Туркменбаши. В числе последних наших крупных проектов – поставка гранитного камня для реконструкции Воробьевской набережной в Москве, - подчеркнул директор филиала «Центр» АО «ПО «Возрождение» Виталий Годиев.

В Зеленоградске дорожники постарались бережно подойти к сохранению исторического облика курорта. Одним из важных элементов этого является брусчатое покрытие, которое придает городу шарм и колорит. Кроме того, при проведении работ в Зеленоградске дорожники по максимуму сохранили аутентичные гранитные бордюры, оставшиеся с довоенных времен.

- Мы понимаем важность этого проекта и видели, что перед началом его реализации некоторые жители Зеленоградска проявляли тревогу, не исчезнет ли уникальный исторический облик города, не лишится ли он зеленых насаждений. Многие еще на этапе согласования «Янтарного Ожерелья» заранее возмущались, что оно ориентировано лишь на туристов, не учитывает интересы тех, кто здесь живет постоянно. Наверное, сегодня, когда большая часть работ выполнена, эти опасения уже развеяны и жители прекрасно понимают, что от благоустройства в выигрыше все. Да, сейчас еще есть некоторые неудобства из-за того, что в центре пришлось перекрыть часть улиц. Схема движения в центре города сложная – чтобы открыть одну улицу, надо закрыть другую, к тому же наблюдается повышенное число автомобилей из-за туристического сезона. Но без этого невозможно обеспечить качество выполнения работ и безопасность, а это самое главное, - отметил директор филиала Виталий Годиев.

Что уже сделано по проекту «Янтарное Ожерелье» и что предстоит сделать? Уже выполнен весь комплекс работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций, в частности ливневой канализации. В полном объеме произведено мощение дороги на улицах Володарского, Октябрьской, Пограничной, в 3-м Московском переулке и на ул. Московской до перекрестка с ул. Тургенева. Установлены фундаменты опор освещения, которое планируется оборудовать на всей территории центра города.

Сейчас дорожники ведут работы на улице Ткаченко, устройство инженерных коммуникаций и дорожного покрытия предполагается закончить в сентябре. Затем рабочие перейдут на участок улицы Московской от улицы Герцена до Пограничной и на улицы Саратовскую и Герцена, планируемый срок окончания работ - середина октября.

С августа начнется монтаж опор освещения и малых архитектурных форм – это фигурные клумбы и лавочки, основание которых уже оборудовано. Также осенью будет проведено озеленение. В октябре и ноябре планируется провести пусконаладку наружного освещения и системы видеонаблюдения.

С августа начнется монтаж малых архитектурных форм – это фигурные клумбы и лавочки, основание которых уже оборудовано.

Первоначально благоустройство центра Зеленоградска должно было быть завершено к августу, и многих жителей интересует, с чем связана задержка. Как подчеркнули в компании, это вызвано затруднением логистики из-за влияния международных санкций, ограничивших сухопутный транзит. «Многие строительные материалы приходится доставлять из Санкт-Петербурга морским путем, что увеличивает сроки и влияет на повышение стоимости. Необходимо особо подчеркнуть, что ухудшение условий работы не повлияло на цену исполнения контракта», - пояснил Виталий Годиев.

Несмотря на продолжающиеся работы, многие уже оценили перспективы «Янтарного Ожерелья».

- Я бы хотела отметить тщательность мощения брусчатки, что отличает этот объект от других. Очень хорошо, что сохранили аутентичные бордюры. И приятно удивило, что новые бортовые камни при благоустройстве выполнены из гранита, - отметила эксперт по городской среде Татьяна Батыршина.

- Мы третий раз приезжаем на отдых в Калининградскую область и всегда останавливаемся в Зеленоградске. У вас суперкурорт, очень красивый город, чистый, аккуратный. Хорошо, что власти заботятся о его развитии и привлекают профессионалов. Гуляешь и восхищаешься, что все сделано по уму. Мы вам по-хорошему завидуем! - поделились своим мнением Анна и Евгений Симоновы из Нижнего Новгорода.