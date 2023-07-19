«Планета Спорт»: Акция на велосипеды в магазинах «Планета Спорт» продлевается!

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Велосипеды — это не просто средство передвижения, это возможность воплотить в жизнь свои мечты о приключениях и активном отдыхе.

Только до 23 июля на все велосипеды в «Планета Спорт» скидки от 30% до 50%. Кроме того, при покупке велосипеда в период акции предоставляются скидки:

• На каски - 20%

• На велосипедные замки - 20%

• На детские велокресла - 30%

Выбрать велосипед

Акция действительна с 17 по 23 июля во всех магазинах «Планета Спорт», в том числе онлайне. Данная акция не суммируется с другими скидками, купонами и специальными предложениями. Бонусы при покупке не используются, но накопления идут.

- Велосипеды, на которые скидка от 40%, отпускаются в коробке. Сборка оплачивается отдельно — 490 рублей.

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«Планета Спорт» предлагает широкий ассортимент велосипедов разных типов и ростовок — от горных и городских до гибридных и шоссейных. Вам осталось только выбрать свой стиль и наслаждаться поездками.

Удачных покупок!

ТЫ МОЖЕШЬ купить выгодно велосипед #вместе_с_планетой!

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Предложение действует во всех магазинах «Планета Спорт»

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