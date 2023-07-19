Дом Наполеона и замок в Гурьевске: Какие объекты восстановят в Калининградской области

Последние несколько лет Дом Наполеона в Правдинске выглядит так. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области по программе льготного финансирования памятников восстановят сразу пять исторических сооружений. Они расположены в Гусеве, Гурьевске, Черняховске, Советске и Железнодорожном.

Как сообщили в региональном правительстве, в замке Нойхаузен в Гурьевске инвестор планирует обустроить территорию для отдыха, открыть музейный комплекс, ресторан, гостиницу, оранжерею. На эти цели проекту в рамках губернаторской программы одобрили 352,5 млн рублей.

Еще 249 миллионов получит проект приспособления под гостиничный комплекс старинного дома (XIX - начале XX века) на улице Московской в Гусеве. Третий по размеру поддержки проект программы этого года реализуется в Советске, в расположенном на улице Победы историческом здании второй половины XIX века. После ремонта, на который регион предоставляет инвестору 200 млн рублей, в бывшем доходном доме разместится гостиница «Тильзитская усадьба».

На восстановление многострадального «Дома Наполеона» в Правдинске направят 61 млн рублей. Считается, что французский император останавливался именно в этом здании в 1807 году после Фридландского сражения. В доме откроют музей, кафе и апарт-отель.

В программу также попал фахверковый склад в Железнодорожном – там заработает кафе «Хранитель времени», сувенирная лавка и арт-пространство. На проект выделено 25 миллионов рублей. Объект ждал своей участи давно. Только в марте нынешнего года властям удалось по суду забрать склады и участок под ними у прежнего владельца. Еще в 2014-м здания начали разбирать для реконструкции, но затем работы остановили и склады почти 10 лет остаются в полуразрушенном состоянии.

Общая сумма вложений в рамках программы составляет 887,5 млн рублей. В настоящее время работы, напомним, ведутся на замке Тапиау в Гвардейске, старинной мельнице в поселке Железнодорожный, в одном из калининградских фортов, почти завершены в историческом промышленном комплексе Понарт в Калининграде.

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Программа вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот была разработана в Калининградской области в 2020 году по поручению губернатора Антона Алиханова. Предприниматели получают беспроцентный заем до 500 млн рублей на срок до 15 лет. Одновременнозаявителю одобряется предоставление безвозмездной финансовой поддержки в размере займа в случае, если он выполнит заявленные обязательства по проекту. Сейчас в программе участвует 16 проектов, включая пять одобренных заявок 2023 года.