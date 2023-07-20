Индия, Узбекистан, Китай: Абитуриенты каких стран становятся частью БФУ имени Канта

Ольга Ким: гордимся нашими выпускниками! Фото: Александр МЕЛЕХОВ

Хорошая новость! В этом году в БФУ имени Канта состоялся первый выпуск студентов, обучение которых проводилось на английском языке.

- Этот выпуск – наша особая гордость! - сказала во время радиоэфира Ольга Ким. – 36 выпускников шестилетней программы «Лечебное дело» получили дипломы. Все они разъехались по домам, а это Индия, страны Латинской Америки, Европы, где продолжат свою деятельность как врачи. Но все эти выпускники остаются с Балтийским федеральным, поскольку мы продолжим их сопровождение в профессии (речь идет об их участии в различных курсах повышения квалификации). Всегда будем помнить, любить и поддерживать наших выпускников, перед каждым из которых сегодня стоит важнейшая задача - развивать систему здравоохранения своей страны.

На сегодня в вузе по самым разным направлениям обучаются 1200 студентов, представляющих 50 стран мира.

– Каждый десятый студент БФУ – иностранец, - отметила проректор. – Чаще всего наш вуз выбирают абитуриенты из Индии, Узбекистана, Китая. Что же так привлекает в БФУ? В первую очередь возможность получить фундаментальное образование.

Успешность развития российского вуза определяется и степенью вовлеченности в образовательный процесс студентов из других государств.

- Вы спрашиваете, зачем вузу иностранные студенты? Это поликультурная среда! Она формируется, живет в университете. Каждый иностранный студент привносит частичку своей культуры, своей страны, своего менталитета. И как же порой полезно посмотреть на историю, культуру, образование своей страны глазами иностранных студентов! Но есть и сугубо прагматичный момент. От того, сколько иностранных студентов обучается в вузе, зависит количество бюджетных мест для российских студентов. Чем выше запрос на конкретный вуз у иностранцев, тем выше оценивается роль университета в формировании международной образовательной повестки, - подчеркнула гостья эфира.