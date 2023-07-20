«Единая Россия» и кабмин договорились о финансировании народной программы

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах народной программы партии. Это – модернизация школ, детских садов, больниц и поликлиник, а также развитие коммунальной инфраструктуры. Во время обсуждения бюджетного финансирования программы на 2024–2026 годы на программной комиссии партии Медведев подчеркнул важность обеспечения безопасности государства и обороноспособности, а также удовлетворения потребностей граждан.

Председатель партии также отметил, что финансирование всех положений народной программы должно быть предусмотрено в проекте бюджета на следующие 3 года. Он подчеркнул, что интересы граждан являются неукоснительным приоритетом для партии. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Медведев призвал также обратить особое внимание на потребности звеньев военно-промышленного комплекса и вооруженных сил, включая вопросы кадрового обеспечения. Кроме того, председатель партии призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых проектов в новых регионах.

Андрей Турчак, секретарь генсовета партии, заверил, что все обещанные ЕР положения народной программы будут включены в бюджет на следующий год. Он подробно описал планы партии по капитальному ремонту и строительству школ, детских садов, больниц, ФАПов, дорог и коммунальной инфраструктуры. Также он отметил важность подключения домов по социальной догазификации, благоустройства дворов и парков и необходимость приведения уровня жизни в новых регионах до российских стандартов.

Секретарь генсовета подчеркнул, что финансирование фронта будет осуществлено в полном объеме, как сообщает сайт “Единой России”.

Антон Силуанов, министр финансов, поддержал выполнение социальных обязательств как приоритет бюджетной политики. Он назвал основные направления распределения средств, включая ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания для школьников 1–4 классов, выплаты за классное руководство. Парламентарий также описал планы по модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации и лекарственного обеспечения. Финансирование предусмотрено и на развитие комфортной городской среды, строительство новых спортивных площадок и объектов транспортной инфраструктуры.

«Народная программа «Единой России» в Калининградской области показывает свою эффективность. Это тот результат, который видят все жители янтарного края. Хорошо зарекомендовала себя программа по благоустройству дворов и общественных пространств. В 2023 году охвачено 35 объектов в 4 округах: 15 общественных и 20 дворовых территорий. Буквально на своих глазах жители Калининграда, Янтарного, Светловского и Советского городских округов видят, как возводится современная инфраструктура. Готовность объектов на сегодняшний день - 60%. Мы об этом хорошо знаем, так как на постоянной основе депутаты всех уровней власти фракции «Единая Россия» осуществляют мониторинги. К началу сентября учащиеся школы № 6 Калининграда, образовательного учреждения пос. Домново Правдинского округа и школы № 5 Черняховска увидят новые ФОКОТы. 8 спортивных школьных залов капитально отремонтируют к новому учебному году», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.