Новые подробности проекта курорта под Янтарным: километрового бассейна не будет, а жилье можно покупать

Сам Янтарный строительство не затронет - курорт появится примерно в шести километрах южнее. Фото: Александр Подгорчук

Первые новости о будущем мега-курорте стали появляться еще в мае. На прошлой неделе губернатор Антон Алиханов представил концепцию на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России. Глава региона, в частности, рассказывал, что одной из особенностей станет применение в лечебных целях голубой глины, которой богато местное месторождение янтаря.

Теперь новыми подробностями поделился министр по культуре и туризму Андрей Ермак, который стал гостем программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

Меньше, чем в Чили

Курорт получил название «Русская Балтика» и должен появиться около поселка Поварковка – это примерно на 6 километров южнее Янтарного. Здесь хотят с нуля построить рекреационную зону со всей инфраструктурой для отдыха и развлечений.

- Это территория бывшей игорной зоны, участок больше 500 га, - рассказал в эфире Андрей Ермак. - Есть якорный объект – бассейн с подогреваемой морской водой. Успели уже поговорить и посплетничать о том, что мы, якобы, собираемся строить километровый бассейн. Мы говорили только о том, что это проект, похожий на тот, что был когда-то реализован в Чили. Там этот бассейн длиной в километр. Мы же рассматривали варианты гораздо скромнее: вдвое меньше по длине, а ширина может быть 35-30 метров. Глубина составит 3,5 метра. Главное, чтобы это было большое пространство с подогреваемой водой.

Министр отметил, что задача – организовать купание даже в холодное время года.

- Отказать себе в удовольствии покупаться в декабре в Балтике – это та проблема, которую сейчас нужно решать. Чтобы, как раз, не отказывать себе в таком удовольствии. А когда вода будет +33 градуса в декабре… Представьте, вы защищены от ветра стеклом специальным, но при этом видите тот же самый пейзаж, ту же самую нашу замечательную Балтику, а находитесь в теплой морской воде. Мне кажется, такой отдых будет очень востребован, - уверен Андрей Ермак.

Министр при этом отметил, что помимо бассейна на курорте появятся отели, рестораны, прочие места туристической привлекательности:

- Интегрированный курорт – сейчас очень востребованный формат, популярная концепция. Во многих местах в мире именно так похожие проекты реализуются. Мы взяли на себя смелость такой проект предложить на федеральном уровне.

Жилье тоже будет

В планах у властей заселить курорт новыми жителями. Так, чтобы в округе числилось около 20 тысяч человек.

- Новые жители будут с одной стороны работать там, с другой стороны - это будут люди, которые захотят переехать в Калининградскую область. Всегда же существует такое двойственное мышление и внутреннее противоречие – что лучше: приезжать отдыхать на курорт или жить на курорте? Есть люди, которые выбирают второе. Для них будут возможности приобрести жилье или апартаменты и проживать на территории, - рассуждает Андрей Ермак.

А вот сроки реализации пока непонятны. Сейчас власти только разрабатывают концепцию.

Интересно, что создание курортов федерального значения запланировано не только на нашем родном Балтийском море, но и на Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал.