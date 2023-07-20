«А еще здесь можно увидеть аистов»: Актер Сергей Безруков попробовал себя в роли гида по Калининградской области

Артист оставил памятную надпись в книге отзывов в музее "Королевские ворота". Фото: Музей Мирового океана.

В Калининграде снимают очередной фильм о событиях Великой Отечественной войны. Живописные локации, довоенные здания с черепичными крышами, брусчатые дорог и остатки замков и кирх так и манят создателей кино. На этот раз в регион зашла серьезная столичная компания с большим проектом. Известно, что в картине под рабочим названием «Момент истины» главную роль играет Сергей Безруков.

Съемки уже прошли в замке Инстербург в Черняховске, в Гвардейске в замке Тапиау, в Железнодорожном.

В интернете уже засветились фотографии Сергея Безрукова в военной форме 1940-х годов. Зрелище, впрочем, довольно привычное – артист уже в нескольких фильмах играл советского военного. Не исключение и фильм «Нюрнберг» Николая Лебедева, который также снимали в Калининграде.

На этот раз сюжет картины держат в строгом секрете – таковы требования продюсеров. Не рассказывает о фильме и сам исполнитель главной роли. Зато в соцсетях он активно делится фотографиями и видеороликами из Калининградской области. Причем, выступает он в роли обыкновенного туриста, который изучает достопримечательности. Артист уже успел восхититься и Калининградом, и нашей погодой, и особенной атмосферой и аурой региона с его богатым прошлым.

Сергей Безруков по Калининградской области путешествует в автомобиле. Этот снимок он выложил в официальном сообществе в "ВКонтакте".

В частности, недавно Безруков побывал в Правдинске, бывшем Фридланде. Его он отметил как очень интересный исторический городок.

«Город был расположен на торговых путях с Польшей и Литвой, поэтому он быстро заселялся и развивался. К сожалению, известность Фридланд получил благодаря военным событиям. Во время Семилетней войны город на некоторое время стал русской вотчиной после присяги прусских городов на верность Елизавете Петровне», - написал в соцсетях Сергей Безруков.

Упомянул он и о событиях 14 июня 1807 года – тогда под городом состоялось сражение между русской и французской армиями.

Как уже опытный турист Сергей Безруков решил порекламировать у себя в соцсетях знаковые места Правдинска. Посоветовал посетить кирху, а ныне храм Святого Георгия Победоносца, посмотреть городскую крепостную стену XIV века из валунов и обожженного красного кирпича, прогуляться в сквере, где установлен бюст фельдмаршала Кутузова, оценить вид Дома Наполеона и здание прусской тюрьмы, а также старинные мост.

«По городу очень интересно гулять. Для туристов здесь расставлены стенды, по которым можно изучить историю города. А еще здесь часто можно увидеть аистов. Очень советую к посещению», - подвел итог Сергей Безруков.

Конечно, как турист Сергей Безруков не мог пропустить главные достопримечательности. Он гулял по острову Канта, возле Верхнего озера и Музея янтаря, дошел и до Королевских ворот. В последних он посетил выставку о Сергее Есенине: внимательно осмотрел экспозицию, восхитился сохранившимися личными вещами поэта, книгами со стихами и прочими любопытными экспонатами.

Сергей Безруков оставил в книге отзывов надпись с автографом – поблагодарил музейщиков за трепетное сохранение истории и «за память о великом русском поэте Сергее Есенине».

Напомним, зрителям Безруков известен, в то числе, исполнением роли Сергея Есенина в кино.