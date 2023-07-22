Сокровища калининградских музеев. Тапиау: древние своды, коллекция мечей и «небо в клеточку»

Реконструкция замка Тапиау в Гвардейске идет полным ходом. Фото: prussia39.ru

В этом году в Калининградской области активно взялись за реконструкцию средневековых замков, которые пустовали и разрушались на протяжении последних десятилетий. Арендатор появился у древней твердыни Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, работы начались в замке Нойхаузен в Гурьевске, где до недавнего времени располагалось автотранспортное предприятие. В будущем здесь планируют, как сообщили власти, сделать гостиницу, ресторан и оранжерею, а, возможно и музей. Тогда Гурьевск получит шанс стать уютным туристическим пригородом Калининграда (кстати, именно таким пригородом был до войны Нойхаузен по отношению к Кёнигсбергу). А на некоторых замках работы идут уже полным ходом. Поднимается из руин Рагнит в Немане (сюда уже довольно давно потянулись большие автобусы с туристами), идет реконструкция замка Тапиау в Гвардейске, где еще относительно недавно находилась исправительная колония. Сегодня здесь музей, кафе, сувенирная лавка, а в перспективе будет еще несколько притягательных для туристов объектов. Но это в будущем, а пока посмотрим на то, что есть сегодня.

ЗАМОК СКИНУЛ ШТУКАТУРКУ

Считается, что Тапиау – наиболее сохранившийся из всех замков Тевтонского ордена на территории Калининградской области. И действительно, один из флигелей (всего их изначально было четыре) сохранился практически полностью. Исключение представляет собой крыша и мансардный этаж, которые пострадали во время Первой мировой войны и затем были перестроены. Но это мелочь – основная часть здания и сегодня буквально пропитана духом Средневековья. Даже внешний вид впечатляет куда сильнее, чем раньше. Прежде флигель был покрыт белой штукатуркой и далеко не каждый знал, что именно это здание является замком.

- Многие считали, что замок – это красивое сооружение с башенкой и часами, которое находится на территории нашего комплекса, оно прекрасно видно с моста, - рассказывает экскурсовод. – Но оно было построено лишь в XIX веке, хоть и в «замковом», неоготическом стиле.

Таким единственный сохранившийся флигель был до начала реконструкции... Фото: Платон ЕГОРОВ

...а так он выглядит сейчас. Фото: Платон ЕГОРОВ

Теперь и сам замок может похвастаться красивыми кирпичными стенами – штукатурку во время реконструкции сняли. Мало того, открылись очень интересные фрагменты кладки – кресты, выложенные кирпичом темного цвета. Некоторые думают, что этот черный кирпич – базальт, но нет: та же глина, только особым образом обработанная.

ПРИВИДЕНИЕ В ПОДВАЛЕ

Заходим внутрь. Лестница ведет в подвал. Пока здесь пусто, но массивные средневековые своды весьма впечатляют. Впрочем, пустота обманчива. Есть легенда, что темными ночами по замковым подвалам бродит привидение. Когда-то давно, во времена Тевтонского ордена, братья-рыцари очень обиделись на епископа Замланда Дитриха фон Кубу и заточили в темницу. Несчастный сидел в тесном каземате без еды и воды на протяжении нескольких дней, а потом скончался. Теперь, вот, говорят, периодически появляется в месте своего заточения и пугает ночного сторожа.

Пустота подвалов с массивными средневековыми сводами обманчива. Фото: Платон ЕГОРОВ

На этажах замка еще вовсю идут работы – интерьерам пытаются придать изначальный средневековый вид. Здесь, наверху, еще более интересные, чем в подвале, своды. Они сами по себе являются достопримечательностью. И не только они. Реставраторы буквально по сантиметру очищают старинные рельефы. И изображения открываются буквально в новом свете. Местами сохранилась даже аутентичная краска. Кстати, когда шла реставрация главного орденского замка – Мариенбурга (сегодня – польский Мальборк), многие элементы были сделаны после тщательного изучения внутреннего убранства Тапиау.

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ

На втором этаже замка, в отдельном помещении, находится уникальная коллекция холодного оружия – от бронзового века до эпохи Ивана Грозного. Скифы, сарматы, готы, франки, Рим, Византия, Хазарский каганат, Русь, Тевтонский орден… Мечи, топоры, сабли, ножи, копья, наконечники от стрел, арбалетные болты…

Коллекция холодного оружия: от бронзового века до эпохи Ивана Грозного. Фото: Платон ЕГОРОВ

Но особенно много топоров.

- Все думают, что в Средневековье главным оружием был меч, но нет – против топора меч был бессилен, - рассказывал владелец коллекции Владимир Гущян.

В коллекции есть редчайшие экземпляры. Например, найденные на территории нынешней Калининградской области топоры викингов с непривычным широким лезвием.

- Даже в Скандинавии подобных не находили, - говорил Гущян. – Я подозреваю, что такие топоры должны были иметь кроме прочего и устрашающий эффект. Смотрите, как грозно смотрятся! Особенно для пруссов, которые сражались, как правило, кольями и дубинами.

Впрочем, пруссам было чем ответить прибывшим на их землю норманнам, у них и свои топорики имелись, и они тоже есть в коллекции замка Тапиау.

Не менее интересно и орденское оружие – мечи, боевые молоты, и все те же топоры. На некоторых – клейма оружейных дел мастеров. Где-то крест, где-то лилия, где-то волчья лапа.

По словам Владимира Гущяна, собиралась коллекция в течение 20 лет: «Потихоньку приобретал на аукционах». Теперь с ней может познакомиться каждый желающий.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЮРЕМНОГО БЫТА

Есть в замке кое-что интересное и для тех, кто равнодушен к Средневековью. Недаром же Тапиау на протяжении многих лет был тюрьмой, причем не только в советское время. Но небольшая экспозиция знакомит посетителей с бытом заключенных в последние десятилетия. Основные тюремные помещения уже разобрали, оставили лишь штрафной изолятор. Здесь можно посетить камеры, где все сделано для неудобства постояльцев, а также погулять по маленькому внутреннему дворику. Находясь в этом месте, прекрасно понимаешь фразу «небо в клеточку». Говорят, что эта часть экспозиции пользуется интересом у туристов. Впрочем, не факт, что она сохранится – сейчас владельцы раздумывают, оставлять штрафной изолятор или снести.

Остается добавить, что экскурсии организованы в Тапиау очень удобно. Даже если вы приехали в одиночестве, вы сможете прогулять по замку вместе с гидом, который все покажет и расскажет.

СПРАВКА «КП»

Замок Тапиом впервые упоминается под 1258 годом как владение принявшего христианскую веру и присягнувшего на верность Тевтонскому ордену прусского нобиля Запелле. В 1262 году на противоположном от Тапиома берегу Деймы была построена небольшая деревянно-земляная орденская крепость. В 1265 году обе крепости были захвачены и разрушены литовским войском. В том же 1265 году магистр Тевтонского ордена Арно фон Зангерсхаузен повелел заложить крепость на северном берегу реки Прегеля.

В 1275 году крепость Тапиом подверглась штурму войск литвинов. Крепость устояла, но ее положение на местности показалось защитникам не вполне удачным. Было решено перенести ее на другое место. В 1283-х - 1301-х годах крепость являлась центром комтурства. Первым комтуром стал Ульрих Бавуварус, под руководством которого в 1280-х - 1290-х годах была построена новая деревянную крепость на восточном берегу Деймы. С 1290 года крепость называлась Тапио, с 1299 года - Тапиов. Название Тапиау закрепилось за замком только с середины XV века.

В 1340-х - 1351-х годах под руководством маршала Ордена Зигфрида фон Даненфельде в излучине Прегеля был построен каменный двухэтажный замок с четырьмя флигелями и форбургом, защищенный подковообразным рвом и земляным валом. Это укрепление в перестроенном виде сохранилось до наших дней.

(По материалам сайта Prussia39).