На неделе в Калининграде будет всего один сухой день и температура до +25 градусов

Без зонта на улицу лучше не выходить. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозами на последнюю неделю июля в Калининграде. Возвращения жары не произойдет, но в целом будет довольно тепло.

В понедельник, по данным Гидрометцентра России, воздух в нашем городе прогреется до +25 градусов. Затем температура пойдет на спад: во вторник ожидается +23, в среду +22, в четверг – всего лишь +19...+21.

В конце недели маятник качнется в другую сторону. В пятницу термометры покажут +23 градуса, в субботу – снова +25, в воскресенье – около +23.

Всю неделю наша область будет оставаться под влиянием циклонов, поэтому атмосферное давление сохранится пониженным. Минимальные значения – до 746 миллиметров ртутного столба – мы увидим и ощутим во вторник. Затем показатели будут колебаться у отметки 750 мм.

Дожди Гидрометцентр прогнозирует на протяжении 6 дней. Сухой должна стать только среда. Самым ветреным днем окажется четверг, когда порывы составят 13 метров в секунду.