БФУ имени Канта: Приглашаем калининградцев бесплатно получить профессию экскурсовода

Обучение включает в себя аудиторные занятия и выездные экскурсии.

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Долгожданная новость для многих калининградцев! Министерство по культуре и туризму Калининградской области совместно с БФУ имени Канта объявляют конкурс на обучение по дополнительной профессиональной программе «Экскурсоведение» в 2023 году.

- Обучение проходит на базе БФУ и включает в себя аудиторные занятия и выездные экскурсии. Продолжительность курса - 3 месяца (всего 320 часов, время обучения – с 14.00 до 20.00). Общее количество участников обучения за счет областного бюджета - 80 человек, - рассказали в вузе.

УЖЕ МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Да, уже можно. Чтобы принять участие в обучении, необходимо:

1. Написать на электронную почту cdo@kantiana.ru заявление в свободной форме ведущему специалисту Центра дополнительного профессионального образования БФУ имени Канта Ирине Рудаченко, телефон 8 (4012) 59-55-50.

2. Предоставить документы в электронном виде: копию паспорта (первая страница с фото), копию диплома об образовании (высшее или среднее профессиональное образование), резюме в произвольной форме. Знание иностранного языка усилит позиции кандидатов, претендующих на обучение.

Срок приема заявок - до 24 августа 2023 года.

3. Пройти конкурсный отбор. Во время конкурсного испытания от соискателей потребуется выступить с мотивационным эссе (2-3 минуты) в произвольной форме.

В БФУ имени Канта подчеркнули: для претендентов, прошедших конкурсный отбор, обучение будет осуществляться на безвозмездной основе в рамках государственной программы Калининградской области «Туризм».

КАК ВАМ УЧЕБА?

Своими впечатлениями об учебе по направлению «Экскурсоведение» поделились жители Калининграда, кто в настоящий момент самостоятельно разрабатывает маршруты и получает огромное удовольствие от работы в сфере гостеприимства.

- В БФУ училась в 2021 году, - поделилась опытом экскурсовод Екатерина Сульдина. - До этого постигала мастерство экскурсоведения на других площадках. Но БФУ… Чему нас только здесь не учили! Минералогия, орнитология, история разных периодов нашего региона, учили пользоваться библиотекой (там правда кладезь!), определять достоверность информации – всего не перечислить. А какие лекторы! Важно, что нас учили на практике формировать экскурсии, маршруты с нуля. Это только кажется, что легко и просто, а вот вы попробуйте! Сейчас я это делаю самостоятельно и получаю огромное удовольствие от своей работы. Какая тема у меня любимая? Все, что связано с историей нашей области.

- Прошла обучение на экскурсовода в БФУ имени Канта в 2022 году, - поддерживает коллегу Елена Савич. - Для меня эти три месяца стали настоящим открытием! До этого я много лет работала в школе и там создала музей, вела экскурсии, детей учила этому. Чем хорошо обучение в БФУ? Дают широкий срез знаний, глубокие знания. Все эти три месяца ты находишься в профессиональной среде. Сколько у меня появилось среди коллег друзей, поддержки, сколько дверей открылось в профессиональном пути.

В завершение обучения нужно было представить свой проект экскурсии. Я работала с темой «Спорт в Кенигсберге и Калининграде». Проект свой представила, защитила. И больше скажу. Никогда не думала, что эта тема меня так увлечет. Вожу экскурсии, рассказываю о развитии спорта в городе в разные исторические периоды.

Советую всем – учитесь! И еще одно - не пропускайте ни одного занятия!

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