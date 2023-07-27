Елена Мысливая описывает свою работу двумя словами: «разнообразная» и «интересная». Фото: Правительство Калининградской области

На минувшей неделе стало известно о том, что лучший педиатр России работает в Балтийске. Как сообщили в региональном минздраве, заведующая педиатрическим отделением больницы Балтийска, врач-невролог Елена Мысливая сначала победила на региональном этапе конкурса «Лучший врач года», а затем повторила успех и на федеральном уровне.

Четвертый десяток на одном месте

Более 37 лет трудится Елена Валерьевна в Балтийской центральной районной больнице – это единственная запись в ее трудовой книжке. Здесь наша героиня не только заведует педиатрическим отделением стационара, но и ведет прием в детской поликлинике в качестве невролога. И как педиатр, и как невролог имеет высшую квалификационную категорию.

- В 1984 году после окончания мединститута по направлению я приехала в Балтийскую центральную районную больницу и по сей день здесь, - рассказала о себе Мысливая.

Свою работу врач описала двумя словами: разнообразная и интересная. При этом особенно отметила вклад в общее дело именно медсестер педиатрического отделения.

- Они у нас замечательные, очень квалифицированные. Стаж работы – от 30 до 40 лет, все с высшей категорией. Могу с уверенностью сказать, что мы работаем сплоченной командой, - отмечает Елена Валерьевна.

Коллеги рассказывают, что Елена Мысливая - одна из наиболее опытных детских врачей в больнице, ее нередко привлекают для консультаций диагностики сложных случаев, она оказывает неотложную помощь детям в приемном отделении.

Бабушки – самые въедливые

- Тяжело общаться с родителями? Бывает так, что вы что-то объясняете, а родитель не совсем понимает, о чем вы говорите? – атаковали вопросами победительницу конкурса журналисты.

- Считаю, что всегда можно найти подход и те слова, которые родитель точно поймет. Нужно в принципе хорошо относиться к людям, любить свое дело и понимать, что родители доверяют тебе самое дорогое – здоровье детей.

- С кем тяжелее выстраивать диалог: с мамами или папами?

- Наверное, с бабушками. Они более внимательны к деталям, к мелочам, требуют тщательных, подробных объяснений.

Участие? Почему нет…

Вопросы продолжали сыпаться как из рога изобилия:

- Почему вы решили поучаствовать в конкурсе?

- Да вот узнала о такой возможности и решилась.

- Из чего состоит сам конкурс? Требовалось какие-то письменные работы подавать или демонстрировать на практике, как вы работаете?

- Для конкурса нужен был подробный анализ врачебной деятельности за эти годы, с отчетными цифрами об эффективности. Ну и просто о себе рассказать, конечно, тоже…

В разговоре о победе, профессиональных достижениях победительница оказалась немногословной еще и потому, что ее в стационаре ждали пациенты. Врач торопилась….

Но на помощь пришли коллеги - они не без гордости рассказали, что Елена Валерьевна – член Союза педиатров России, принимает участие в деятельности Врачебной палаты Калининградской области, большой вклад внесла в развитие педиатрической службы региона.

- Она очень ответственный, исполнительный сотрудник. Именно за счет своей скрупулезности и победила! – уверен главврач центральной районной больницы Балтийска Владимир Пикалов.

«Попробовали бы сами побыть специалистом такого профиля столько лет на одном месте, - пишет одна из жительниц Балтийска в социальных сетях. - На мой взгляд, это очень сложно, очень! Теоретическая база диагностирования устарела, а новое принимается долго, только через опыт. Но стать лучшей в сравнении с другими - это круто. Поздравляю!».

КСТАТИ

А что с кадрами в Балтийске?

Владимир ПИКАЛОВ, главный врач центральной районной больницы Балтийска:

- Всем известно, что все зависит от кадров. В любой сфере. В том числе и в здравоохранении. За счет региональной программы первичного трудоустройства и федеральной программы «Земский доктор» мы привлекаем нужных нам кадров. В 2022-2023 годах мы приняли на работу восемь врачей и одиннадцать средних медицинских работников. Из новых врачей к нам пришли онколог, хирург, терапевт, кардиолог. Одиннадцать медицинских сестер распределились по подразделениям. Еще по поводу направлений, которые способствуют укреплению кадровой политики – это целевые направления. По этой программе мы ожидаем в этом году эндокринолога, а в 2024 году - четырех лечащих врачей, два из которых – стоматологи.

СПРАВКА «КП»

Медики Калининградской области не раз становились победителями и призерами Всероссийского конкурса врачей. Среди них:

- врач-дерматовенеролог Центра специализированных видов медицинской помощи Калининградской области Наталья НЕКРАСОВА,

- врач-уролог Калининградской областной клинической больницы Сергей АМЕНИЦКИЙ,

- заведующая лечебно-профилактическим отделением городской детской стоматологической поликлиники Евгения АДРИАНОВА,

- заведующая подстанцией городской станции скорой медицинской помощи Сания ВЕНГРУС,

- заведующая педиатрическим отделением № 1 детской областной больницы, врач-эндокринолог Юлия БОЙКО.