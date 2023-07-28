Врач-инфекционист - о главном мифе про воспаление печени: Знайте, гепатит С излечим!

Врачи-инфекционисты Калининградской области решают поставленную российским правительством задачу - к 2030 году победить гепатит С. Фото: Александр Подгорчук

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля каждого года для повышения осведомленности о вирусном гепатите - воспалительном заболевании печени, вызывающем тяжелые патологии и рак печени. Мария Артемьева, врач-инфекционист, заместитель главного врача Калининградской областной инфекционной больницы, стала гостем эфира Радио «Комсомольская правда». Врач рассказала о коварстве гепатита С и развеяла самый главный миф - это тяжелое заболевание сегодня лечится!

Приводим некоторые отрывки из программы.

О ПОБЕДЕ

- По мнению большинства, гепатит С - это неизлечимая болезнь, потому что раньше так действительно и было. Терапия других видов гепатита существует давно. И терапия гепатита С тоже существует давно, но ранее применялись труднопереносимые способы лечения. Сейчас у нас есть возможность лечить хронический гепатит С прекрасными препаратами, которые легко переносятся. Двенадцать недель - и вы свободный от гепатита человек! - рассказала Мария Артемьева.

О ПОИСКЕ

- Чтобы понять, что у пациента гепатит С, ему нужно сдать кровь. Но чаще всего это те пациенты, которые приезжают к нам (в стационар. - Ред.) с желтухой. Тут уже без вариантов. Основным симптомом заболевания печени является общая слабость. Это, конечно, такой специфический симптом, так как многие люди сейчас чувствуют слабость. В этом и состоит коварство вируса, по этой причине очень часто гепатит С выявляется на поздних стадиях, когда он уже успел «наделать делов»: печень становится нефункционирующим органом, то есть мы получаем цирроз печени. Самое нехорошее последствие - первичный рак печени, который часто развивается в исходе гепатита С. Поэтому очень важно вовремя лечиться! Тем более что сейчас у нас есть такая возможность.

О ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Заражение гепатитом С происходит только через кровь (это может произойти во время посещения маникюрного, тату-салонов, стоматологического кабинета и др.). Остро это заболевание протекает достаточно редко. Это связано с тем, что вирус имеет особенность увиливать от иммунитета в организме человека. Иммунитет никак не может его поймать. Пока иммунитет сообразил, что именно ему нужно убить, вирус уже мутировал, снова попал в клетки и продолжил делать свое черное дело. Вирус - хитрец! Еще раз - остро (с желтухой и температурой) болезнь протекает очень редко. Соответственно, если человек болел ярко острым гепатитом С, у него есть неплохие шансы на выздоровление. Чем ярче болеет, тем больше шанс на то, что пациент сможет поправиться сам.

Если говорить о течении заболевания, то может наблюдаться и преджелтушный период. Поднимается температура, человек чувствует боли в суставах, его тошнит, снижается аппетит. А дальше уже проявляется желтуха.

О ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРЕ

- Если мы говорим об остром гепатите, то, конечно, это стационарное лечение. Нужно понаблюдать за динамикой, проследить за выздоровлением человека. Но, как мы уже сказали, часто гепатит С выявляется на хронических этапах. У нас в поликлиниках при обследовании на медкнижке, при поступлении в стационар есть рутинное обследование (скрининг) на антитела гепатита С. Но на основании только этого анализа диагноз не ставится. Выявляются антитела, дальше человека отправляют к врачу-инфекционисту, добирают уже более детальные анализы.

О РАЗНИЦЕ СХЕМ

- Нет, не одна. У нас есть несколько чудо-лекарств. В некоторых случаях мы сочетаем некоторые из лекарств. Многое зависит от варианта вируса - от генотипа. Есть схемы, действующие только на определенный генотип. А есть схемы, которые действуют на все генотипы. И, конечно, они предпочтительны. Потому что мы ими можем вылечить любого пациента.

ОБ УЧЕТЕ ПАЦИЕНТОВ

- В Калининградской области пациенты с выявленным гепатитом С ставятся на учет и наблюдаются. Этой работой занимается гепатологический кабинет на улице Желябова, 6-8. Доктор занимается прицельно гепатитом С сейчас. Поскольку всем российским регионам сегодня дано задание от правительства - вылечить к 2030 году гепатит С на территории всей страны. Мы стараемся! Соответственно, если человек стоит на учете, он свое лечение получит. Преимущество мы даем запущенным случаям. Все остальные - в порядке очереди, - пояснила врач.