Как отметим День ВМФ-2023 в Балтийске и Калининграде

Гвоздем программы вновь станет парад военных кораблей. Фото: Александр Подгорчук

Как известно, постоянной даты у Дня ВМФ нет. Зато есть фиксированный день недели: военные моряки и офицеры всегда отмечают свой праздник в последнее воскресенье июля. В 2023 году торжество выпадает на 30 июля, а центром празднования, как обычно, станет Балтийск.

Начнется праздник в 8:30 с парада войск, который продлится ровно час. Посмотреть его можно будет с площади Балтийской Славы.

В 10:00 в гавани начнется театрализованное представление «Виват Военно-морскому флоту России!». Так называется парад военные кораблей – гвоздь всей программы праздника.

В это же самое время на площади стартует военно-спортивный праздник. Обещают выставку вооружений и военной техники, а корабли откроют для посещения (до 17:00). Параллельно будут проходить выступления местных и калининградских музыкальных коллективов. Еще одной площадкой для гуляний станет парк имени Головко, где запланированы концерт и фольклорная программа. Спортивные мероприятия в этот день состоятся на стадионе «Балтиец». Вечернего салюта на этот раз в Балтийске не будет.

Развернется праздничная программа и в Калининграде. 30 июля в 11.00 на площадке Военно-морского центра Музея Мирового океана у подводной лодки Б-413 откроется выставка образцов вооружения и техники. На сцене выступят творческие коллективы Балтийского флота, кафе предложат флотское меню. Также на территории традиционно будет работать пункт набора на службу по контракту.

Суда набережной исторического флота встретят День ВМФ флагами расцвечивания. Узнать об истории морского вооружения можно на тематических экскурсиях по открытой территории Военно-морского центра. Самые интересные факты об истории отечественного подводного флота представит выставка «Подводный щит России» в павильоне «Куб воды». Также в День ВМФ продолжатся экскурсии на борт самолета Бе-12 - первого отечественного самолета-амфибии, оснащенного турбовинтовыми двигателями. И конечно, для военных моряков в форме - главных гостей праздника - вход на подводную лодку Б-413 и в павильон «Куб воды» станет свободным! Экспозиции музея будут работать с 10:00 до 18:00 (кассы - до 17.30).

ВНИМАНИЕ!

В День ВМФ в Балтийск пустят дополнительные поезда. В воскресенье, 30 июля, они будут отправляться с Южного вокзала Калининграда в 6:50, 7:55, 9:10, 9:44, 10:10 и 17:50. В обратном направлении - в 14:00, 15:00, 16:30, 17:55 и 19:34.

С понедельника, 31 июля, пригородные поезда на балтийском направлении будут курсировать по обычному расписанию.

Власти Балтийска также предупреждают автомобилистов о том, что 30 июля до 16:30 будет перекрыто движение на нескольких улицах, включая ул. Красной Армии, Морской бульвар и причалы морского канала № 1, №2 и №3.