На неделе синоптики прогнозируют в Калининграде крепкий ветер и частые дожди

Осадки ожидаются практически каждый день. Фото: Александр Подгорчук

Начало августа пока не принесет никаких перемен в калининградской погоде. На этой неделе синоптики прогнозируют примерно такую же картину за окном, которую мы наблюдали накануне.

В понедельник, последний день июля, в нашем городе будет +22..+23 градуса. Ожидается совсем небольшой дождь и ветер западного и юго-западного направлений скоростью 9-10 метров в секунду.

Во вторник, по данным Гидрометцентра России, в Калининграде выпадут более обильные осадки. Воздух прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление упадет до 747 миллиметров ртутного столба, порывы ветра достигнут скорости 12 метров в секунду.

В среду и четверг тоже пройдут дожди. Похолодает еще на градус, давление останется пониженных, ветер – порывистым.

Самым теплым днем недели должна стать пятница. Есть надежда, что 4 июля термометры покажут +25 градусов. Дождь тоже не исключен – пока что его вероятность оценивается в 60%.

Выходные практически не будут отличаться от рабочих будней. В субботу и воскресенье температура составит +22..+23 градуса, сохранятся небольшие осадки и низкое атмосферное давление.