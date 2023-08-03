Август закончится суперлунием

В последнем месяце лета спутник Земли дважды предстанет во всей красе. Фото: Александр Подгорчук

Доходы

Начнем с приятного. С 1 августа работающим пенсионерам повысили пенсии. Размер выплаты рассчитывается индивидуально, но по закону не может превышать трех пенсионных коэффициентов.

Кстати, с этого же дня в России ввели цифровой рубль. Новый вид денежной единицы будет храниться в соответствующих кошельках на платформе Центробанка. Открывать их смогут как граждане, так и компании. Доступ к кошелькам клиенты получат через мобильные приложения банков.

Туристы

С 1 августа граждане 55 стран могут оформить электронную визу для туристических, гостевых и деловых визитов в Россию. Для этого нужно заполнить заявление на сайте МИД РФ (electronic-visa.kdmid.ru), прикрепить фото и копию загранпаспорта и оплатить консульский сбор. Уведомление о выдаче визы в течение следующих 6 дней отобразится на том же сайте или придет по электронной почте.

Коммуналка

С 2 по 29 августа потребителям 3-й магистрали РТС «Северная» придется жить без горячей воды. В «Калининградтеплосети» объяснили почему:

- Сейчас ведется подготовка к реконструкции большого участка тепловых сетей в районе улиц Лесной, Первомайской и Тургенева.

Сообщается, что реконструкция проводится в стесненных условиях, в том числе в полосе отвода и непосредственно над полотном железной дороги, где довольно активно курсируют поезда. Работать можно только по ночам, с выключенной контактной сетью. Изучив документацию, подрядчик принял решение увеличить количество рабочих смен и привлечь дополнительных специалистов. Это позволит закончить работы вдвое быстрее - за 30 дней.

Транспорт

С 25 августа откроется движение автомобилей по мосту на улице Суворова в Калининграде. Но пока только техническое. В городской администрации уверяют, что основная цель ведущегося ремонта - повышение пропускной способности путепровода. Работы полностью завершат в следующем году.

Искусство

С 25 по 27 августа на острове Канта пройдет фестиваль «Территория мира — Территория музыки» (0+). Все концерты запланированы под открытым небом. Ожидаются выступления скрипача Вадима Репина в сопровождении Российского национального оркестра (дирижер — Ярослав Забояркин), лауреатов XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского и Российского национального оркестра (дирижер — Клеман Нонсьё), а также пианиста Дениса Мацуева в сопровождении Российского национального оркестра (дирижер — Дмитрий Юровский).

Безопасность

До 1 сентября водители такси и общественного транспорта должны предоставить работодателям справки об отсутствии судимости. Иначе трудовой договор расторгнут. Требования связаны с изменениями в Трудовом кодексе. Людям с непогашенной или неснятой судимостью либо осужденным за совершение определенных преступлений (например, убийство) в сфере пассажирских перевозок работать станет нельзя.

Звездопад

И наконец, не забывайте: август – время красивейших звездопадов. Почаще смотрите на небо! А в ночь с 30-го на 31-е число, если позволят метеоусловия, можно будет полюбоваться суперлунием.