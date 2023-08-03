Герой России с позывным Кан: Когда есть ради чего возвращаться домой – всегда выживешь

Командир казачьего батальона "Сибирь" Олег Ликонцев (позывной Кан) стал первым казаком-добровольцем, которому присвоили звание Героя Российской Федерации. Его бойцы насмерть стояли под Артемовском, а сам комбат не раз вызывал на себя огонь. Кан был уже трижды ранен, но даже после всех испытаний рвется на передовую.

Сегодня он получил заслуженную награду из рук президента Владимира Путина. Редакция портала поговорила с героем накануне церемонии.

- Как вы узнали о том, что вас представили к званию Героя Российской Федерации?

- Командование корпуса объявило, мне об этом сообщил командир нашего казачьего добровольческого дивизионно-штурмового корпуса с позывным Одиннадцатый.

- Как повлияла эта новость на настрой казаков?

- Я сразу объявил ребятам, это не только моя награда, она всех нас. Я не один там был, мы все друг друга поздравляли с победой, что живы остались. Сейчас идет в добровольцы много сибиряков.

- Вы получили в бою несколько ранений, удалось до конца оправиться?

- Осколок ухо продырявил, каску продырявил, ну и так, три контузии получил немножко. Скажем так, я побыстрее к своим хочу.

- Что планируете делать дальше? Планируете возвращение на фронт?

- Почему? Я уже вернулся. Я полностью вернулся, отказался от прохождения военно-врачебной комиссии. Зачем мне это нужно, проще потом, как служба закончится, разбираться со своим состоянием.

- Успел ли пополниться ваш батальон?

Вот сегодня отправлял человека, позавчера двум рассказывал, как добраться. Пошли люди, много добровольцев пошло, и из других регионов к нам присоединяются: из Москвы, из Калининграда, с Дона тоже.

Сейчас все бойцы проходят у нас подготовку. Те, которые прошли зону СВО, передают свои навыки новобранцам. На данный момент у нас нет ни одного человека, который бы не прошел подготовку.

- В своих соцсетях вы публикуете авторские стихотворения. Кому чаще всего посвящаете?

Некоторые стихи я посвятил своим бойцам, некоторые любимой, которая меня ждет, некоторые подразделению, оно у меня легендарное, горжусь каждым. Спасибо, что я воевал с ними! Так, допустим, стихотворение о страхе на войне я написал после разговора с бойцом с позывным Астра. Он подошел ко мне и сказал: "Кан, я не могу больше воевать, я устал, я боюсь". Я ему сказал, что и я боюсь, все боятся. Страх – это живое чувство, которое заставляет нас чувствовать себя живыми. Бесстрашных нет, бесстрашные погибают быстро. Так, минут через 10-15 я написал эти строки:

Как страшно на войне

Порой бывает.

В окоп ныряешь,

Прячешься за куст.

Колени сводит,

Бога вспоминаешь.

Озноб и пот,

По телу дрожь идет.

Взрыв, выстрел,

Раненый товарищ.

Мелькнула бликом

Вражеская тень.

И все проходит,

Ты взведен, на старте.

Крошить и рвать,

За павших тех друзей.

В мечтах обнять

Любимую у дома.

А тело нажимает

На курок.

Взрыв, выстрел,

Раненый товарищ.

Тебя остановить

Никто не мог.

На перевязку

Доли, миг, секунды.

Сменил магаз –

И пуля по врагу.

Здесь рэмбы нет,

Кругом живые люди.

И я живым

Остаться здесь хочу.

- Что для вас сейчас важно как для казака?

Соблюдение традиций, верность долгу, верность клятве, верность товарищу и другу.

- Что для вас быть казаком? Есть ли у енисейских казаков особенности и отличия?

Мы произошли от Ермака, мы тоже с Дона. Такие же казаки: руки, ноги как у всех. Единственное, несмотря на расстояния большие, землячеством так же связаны. Допустим, у нас в батальоне люди от Тюмени и до города Иркутска, мы все считаем себя земляками, хотя расстояние почти 4 тыс. км. Бывает, в тайге едешь сутки и ни одной деревни не увидишь. Расстояние аховое, между городами, между деревнями по 50–100 километров – привычное дело. Поэтому мы землячеством связаны чуть больше, наверное.

- Что бы вы сейчас пожелали казакам в зоне СВО?

Ребята, оставайтесь казаками и всегда имейте цель, ради которой воюете, ради которой вернетесь домой. Когда есть ради чего возвращаться домой – всегда выживешь, любите свое Отечество и продолжайте выполнять свой долг, который дедами предписан.