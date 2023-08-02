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Новости компаний2 августа 2023 9:07

Турчак рассказал о субсидиях на приобретение газового оборудования для льготников

Подать заявку можно через «Госуслуги», отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации
Сергей Богров
Программа социальной догазификации позволяет жителям сельских территорий получить газификацию своих домов на льготных условиях.

Программа социальной догазификации позволяет жителям сельских территорий получить газификацию своих домов на льготных условиях.

За два года в России заключено 915 тысяч договоров на социальную догазификацию, а количество поданных заявок составляет 985 тысяч. Программа социальной догазификации позволяет жителям сельских территорий получить газификацию своих домов на льготных условиях.

Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», подчеркнул, что преодоление отметки в миллион заявок произойдет уже в августе. По его словам, технические возможности по подключению газа заметно превышают количество полученных заявок. Он также обратил внимание на важность информирования граждан о льготах, предусмотренных программой, включая компенсацию до 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования для льготников.

Министр энергетики РФ Александр Новак поручил активизировать информационную работу для более эффективного информирования населения о возможности получения субсидий на газификацию внутри участка и закупку оборудования. Они направлены на поддержку более девяти категорий граждан, включая инвалидов, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами и ветеранов труда.

В регионах активно проводят мероприятия по информированию граждан о социальной догазификации. Благодаря этому более 127,8 тысячи потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность повторно подать заявление, а 27,5 тысячи человек уже сделали повторные заявки, которые приняты в работу, отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

По сообщению сайта ER.RU, подача заявок на социальную догазификацию возможна через различные каналы, включая портал «Госуслуги», отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Программа продолжает активно развиваться, облегчая процесс газификации для сельских жителей и предоставляя им значительные льготы.

«Программа социальной догазификации дает возможность бесплатно подвести газ к границе земельного участка, на котором зарегистрировано здание. Дополнительно постановлением правительства Калининградской области отдельным категориям граждан предоставляется субсидия на прокладку газовых коммуникаций по участку и установку газового оборудования в доме. На сегодняшний день в регионе подано более 13 400 заявок и уже осуществлено подключение более 400 домовладений. В программе предусмотрено строительство магистральных газопроводов, что позволит обеспечить подключение домов в новых населенных пунктах. На август запланировано завершение строительства и пуск магистрального газопровода в Озерск. На особом контроле находятся строительство газопровода в Балтийске и мероприятия по расширению пропускной способности газотранспортной сети на побережье, что также позволит подключать новых абонентов. На площадке региональной общественной приемной партии мы проводим консультирование граждан по вопросам участия в программе социальной догазификации и оказание помощи в подготовке заявок», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.

Экономика: Бизнес