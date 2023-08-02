Турчак рассказал о субсидиях на приобретение газового оборудования для льготников

Программа социальной догазификации позволяет жителям сельских территорий получить газификацию своих домов на льготных условиях.

За два года в России заключено 915 тысяч договоров на социальную догазификацию, а количество поданных заявок составляет 985 тысяч. Программа социальной догазификации позволяет жителям сельских территорий получить газификацию своих домов на льготных условиях.

Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», подчеркнул, что преодоление отметки в миллион заявок произойдет уже в августе. По его словам, технические возможности по подключению газа заметно превышают количество полученных заявок. Он также обратил внимание на важность информирования граждан о льготах, предусмотренных программой, включая компенсацию до 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования для льготников.

Министр энергетики РФ Александр Новак поручил активизировать информационную работу для более эффективного информирования населения о возможности получения субсидий на газификацию внутри участка и закупку оборудования. Они направлены на поддержку более девяти категорий граждан, включая инвалидов, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами и ветеранов труда.

В регионах активно проводят мероприятия по информированию граждан о социальной догазификации. Благодаря этому более 127,8 тысячи потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность повторно подать заявление, а 27,5 тысячи человек уже сделали повторные заявки, которые приняты в работу, отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

По сообщению сайта ER.RU, подача заявок на социальную догазификацию возможна через различные каналы, включая портал «Госуслуги», отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Программа продолжает активно развиваться, облегчая процесс газификации для сельских жителей и предоставляя им значительные льготы.

«Программа социальной догазификации дает возможность бесплатно подвести газ к границе земельного участка, на котором зарегистрировано здание. Дополнительно постановлением правительства Калининградской области отдельным категориям граждан предоставляется субсидия на прокладку газовых коммуникаций по участку и установку газового оборудования в доме. На сегодняшний день в регионе подано более 13 400 заявок и уже осуществлено подключение более 400 домовладений. В программе предусмотрено строительство магистральных газопроводов, что позволит обеспечить подключение домов в новых населенных пунктах. На август запланировано завершение строительства и пуск магистрального газопровода в Озерск. На особом контроле находятся строительство газопровода в Балтийске и мероприятия по расширению пропускной способности газотранспортной сети на побережье, что также позволит подключать новых абонентов. На площадке региональной общественной приемной партии мы проводим консультирование граждан по вопросам участия в программе социальной догазификации и оказание помощи в подготовке заявок», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.