Из-за остановки Гольфстрима Калининград может оказаться на берегу Сарматского моря

Ученые предполагают, что изменения могут начаться уже в 2025 году. Фото: Александр Подгорчук

Западные – причем не только английские – ученые бьют тревогу: теплое течение Гольфстрим в Атлантическом океане может разрушиться уже в 2025 году. Если это произойдет, нас ждет катастрофа планетарного масштаба. Сполна достанется и Европе, в географическом центре которой находится пока богоспасаемая Калининградчина.

АМОС – как много в этом звуке…

Еще в 2021 году западники провели исследование, в результате которого были замечены предупреждающие признаки переломного момента функционирования жизненно важных океанских течений. По-научному этот процесс называется атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC). Благодаря этой самой циркуляции, массы нагретой воды с экватора перемещаются в северные широты, к полюсу. И там, охлаждаясь и опресняясь, постепенно опускаются ниже, приводя в движение атлантические течения. В широком смысле систему этих течений и называют Гольфстримом. Одно из его продолжений – Северо-Атлантическое течение двигается дальше на северо-восток вдоль побережья Скандинавского полуострова, принося в этот регион значительное количество тепла. В Норвегии зимние температуры воздуха на 15-20 градусов выше, чем на тех же широтах в других местах планеты – например, на нашем Крайнем Севере.

Так вот, с некоторых пор (если конкретнее, с 1970-го года) ученые отметили, что Гольфстрим начинает ослабевать, причем быстрее, чем это заметно в отношении других океанских течений. Предположительная причина – интенсивное таяние гренландских ледников, из-за которого в океан стало поступать гораздо больше холодной пресной воды. Она не опускается на дно по причине меньше солености, оставаясь у поверхности и сбивая ритм Гольфстрима.

Ледяная дамба

Такое происходит не впервые. Согласно научным исследованиям, AMOC разрушался и неоднократно возобновлялся в цикле ледниковых периодов – 115 тысяч до 12 тысяч лет назад. Достаточно давно, чтобы современное человечество отвыкло от подобных катаклизмов и теперь отчаянно их страшится. А бояться, если верить последним данным, есть чего. Сегодня AMOC находится на самом слабом уровне за последние 1600 лет, и при самом неблагоприятном раскладе может полностью остановиться уже через два года! Правда, существует вероятность, что это произойдет, все-таки, несколько позже – где-то к 2095 году (средняя оценка – 2050-й), но это как-то слабо утешает.

Понятно, что если «грелка Европы», как еще называют Гольфстрим, исчезнет, Старому Свету придется туго. Но и России достанется. По мнению большинства исследователей, наши четыре северных моря – Баренцево, Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирское, и без того холодные, могут вообще промерзнуть до дна! А ведь в них впадают такие крупные реки, как Обь, Енисей и Лена. Они продолжат нести свои воды к замерзшему океану, в результате чего образуется сверхгигантская ледяная дамба. Упершись в нее, речная вода начнет подниматься – по существующим оценкам, в общем, до уровня 130 метров. Затопленными окажутся территории в миллионы квадратных километров, смоет Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск, Томск и еще десятки городов в Сибири.

Без Роминтена и Виштынца

Естественной западной границей огромного водоема окажутся Уральские горы, вдоль которых потоки устремятся дальше на юг. Среднеазиатские государства, наконец, получат (причем совершенно бесплатно) вожделенную воду сибирских рек – но в каком виде! Затопленными окажутся т. н. Тургайская ложбина в Казахстане, низовья Волги и Дона, а также все, что находится по обе стороны Кавказского хребта, на восток от Каспийского и на запад от Черного моря.

Таким образом, восстановится существовавшее 10-14 миллионов лет назад Сарматское море, которое простиралось от Ирана и Афганистана до Венгрии и Польши. Калининградская область, судя по карте, также потеряет часть юго-восточных территорий. Вроде бы, о Роминтенской пуще с чудесным озером Виштынец нам придется забыть… Хотя в сравнении с Грузией, Азербайджаном это будут сущие мелочи.

Ну, и как вам, земляки-калининградцы, такая перспектива? Справедливости ради стоит заметить, что отнюдь не все ученые верят в столь апокалиптические сценарии. Многие гораздо более умеренны в своих прогнозах, хотя и соглашаются с тем, что климат на матушке-Земле постепенно меняется в не совсем устраивающую людей сторону.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оно плывет на север!

Авария на очистных сооружениях в Латвии не угрожает литовским и калининградским пляжам

На днях в Латвии отпраздновали День большой какашки: вечером 23 июля в городе Лиепая вдруг обрушилась стенка резервуара предварительной очистки сточных вод. Причем само сооружение считалось относительно новым – его возвели в 2009 году. Данный факт уже вызвал определенные вопросы. Мол, еще 20 лет назад выяснилось, что грунт в этом месте нестабилен, тем не менее, строительство все равно начали. Ну да с этой темой пусть разбирается тамошняя прокуратура, а самим латвийцам и их ближайшим соседям по побережью было важно совсем другое.

Согласно предварительной оценке, в результате техногенной аварии в Балтику единомоментно устремилось не менее 1 250 тонн отходов человеческой жизнедеятельности. И после каждый час продолжало вытекать еще около 400 кубометров нечистот. Власти призвали отдыхающих пока воздержаться от купания, а обывателей в целом – пореже пользоваться сливными бачками унитазов. Результат воззвания не замедлил сказаться. Местные пляжи обезлюдели, уже находившиеся в Лиепае туристы отправились по домам, а еще только собиравшиеся приехать стали отменять брони в местных гостиницах. В общем, финансовые потери для 70-тысячного города оказались довольно чувствительными.

Главное, никто не отваживался давать прогнозы насчет сроков ликвидации последствий катастрофы. Латвийские экологи лишь осторожно предполагали, что потребуется несколько недель для того чтобы «все достаточно растворилось, перемешалось и ушло в море».

Услышав такое, обеспокоились уже литовцы. Организация «Клайпедские пляжи» также поспешила предупредить любителей пляжного отдыха о том, что плескаться в балтийских волнах пока не стоит. Нужно ли на таком вот истерическом фоне волноваться калининградцам и гостям нашего региона, решившим отдохнуть на взморье? Заведующая лабораторией морской экологии Атлантического отделения института океанологии имени Ширшова Елена Ежова уверена, что нет:

- Это <загрязнение> будет иметь локальный эффект, причем на некотором удавлении от Лиепаи к северу. Потому что именно в этом направлении ориентированы вдольбереговые течения Балтики. Разве что какой-нибудь шторм может помешать.

Штормов в нашей части моря, вроде бы, за последнее время не фиксировали. Но нахождение в морской воде таких объемов фекалий все равно настораживает – чем это обернется для флоры и фауны?

- Обогащение воды органическим веществом – это не отравление каким-то сильнодействующим ядом, - успокаивает Елена Евгеньевна. - Хотя и возможен кислородный замор, при котором пострадают чувствительные организмы, цветение сине-зеленых <водорослей>, но опять-таки, локальное. Для калининградцев главное, чтобы из Заостровья (там находятся объединенные канализационные очистные сооружения курортной группы наших городов – Ред.) ничего не вылилось.

Между прочим, мнение специалиста оказалось абсолютно верным. Вскоре из Лиепаи пришли обнадеживающие вести. Там смогли ликвидировать утечку и восстановить (хотя и во временном режиме) работу очистных. И, убедившись, что все выбросы унесло на север, с 31 июля отменили запрет купания на пляжах.

Осталось только узнать, что по поводу всего этого думают эстонцы…