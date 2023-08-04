«Планета Спорт»: Скидка 35% на все туристические палатки

.

erid Kra249ugw

Насладись природой, отдохни от забот... Сходи в поход с «Планетой Спорт»!

Скидки 35% на ВСЕ туристические палатки!

Богатый выбор, более 40 моделей: в «Планете Спорт» вы найдете палатки различных размеров и комплектаций, подходящие для одного, двух или целой семьи. От вместительных палаток для группового пикника до компактных вариантов для любителей уединенного отдыха.

Выбрать палатку

ТЫ МОЖЕШЬ отдохнуть комфортно #вместе_с_планетой !

Акция действительна до 6 августа во всех магазинах «Планета Спорт», в т. ч. в интернет-магазине. Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями. Бонусы при покупке не используются, но накопления идут.

Не пропустите интересные акции и новости, присоединяйтесь к нам в Telegram и ВКонтакте: @planetasportplus

- Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»

- planetasport.ru

Доставка ваших заказов

Предложение действует во всех магазинах «Планета Спорт»

Реклама. ООО «Планета Спорт-Опт», ОГРН 1123926079694, 236016, г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 3.