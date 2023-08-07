Калининград ждет аномально холодная неделя с дождями и крепким ветром

Обильные осадки принесет циклон «Захариас». Фото: Александр Подгорчук

Синоптики предупреждают об аномальном понижении температуры на этой неделе в Калининграде. Наш регион оказался под влиянием мощного циклона «Захариас».

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Калининграде будет +19...+20, вновь пройдет дождь. Атмосферное давление – низкое, около 747 миллиметров ртутного столба. Скорость ветра в порывах составит 12-13 метров в секунду.

Во вторник температура не изменится, а ветер станет еще крепче и разовьет скорость до 16 метров в секунду.

В среду все еще будет прохладно. Синоптики ожидают +18...+20 градусов. Небо останется пасмурным, вероятность осадков – около 65%.

Во второй половине недели циклон уйдет и погода начнет постепенно меняться. В пятницу давление придет в норму, из-за туч начнет проглядывать солнце, хотя без дождей тоже не обойдется.

На выходных прогнозируется скромное потепление. В субботу и воскресенье термометры покажут +22 градуса. Нас ждет облачная с прояснениями погода.