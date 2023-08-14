В регионе оцифрован туристический маршрут из Калининграда в Железнодорожный

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Первый бесплатный аудиогид по железнодорожному туристическому маршруту «Калининград - поселок Железнодорожный» запустила экосистема МТС. Об этом сообщает портал CNews. Гости и жители региона смогут бесплатно прослушать истории цифрового экскурсовода о тридцати достопримечательностях по маршруту рельсобуса из столицы региона в старинный городок Гердауэн, ныне Железнодорожный.

«По данным Big Data, Калининградская область входит в десятку лидеров по приросту туристического потока. В регион приезжают гости со всей России и из-за рубежа. Поэтому уже несколько лет проходит развитие цифровых помощников для путешественников – ранее был запущен аудиогид по «кошачьему» маршруту в Зеленоградске и VR-экскурсия по Куршской косе. Уверена, что новый бесплатный аудиогид до Железнодорожного приятно дополнит путешествие и увлечет туристов и жителей региона, интересующихся историей родного края», – отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

В виртуальную экскурсию вошли самые яркие эпизоды из истории региона и факты об уникальных памятниках региона. Во время путешествия слушатели на полтора часа погрузятся в историю калининградских земель, где проживали древние пруссы, воинственные тевтонцы, узнают новейшую историю этих легендарных мест.

Маршрут цифрового аудиогида проходит через крупные города, такие как Черняховск и Гвардейск, а также небольшие поселки с богатым историческим наследием. За время путешествия туристы проедут множество интересных мест, узнают, где расположен колодец Наполеона, для чего нужны железнодорожные водонапорные башни, увидят шпили средневековых готических храмов и замков, перенесутся во времена Пруссии и Тевтонского ордена, ощутят дух этих мест, смешение культур, соседство немецкой, советской и современной истории и архитектуры. Голосом аудиогида стал профессиональный калининградский диктор Илья Дементьев, озвучивший более более 300 аудиокниг.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Туристический рельсобус курсирует из Калининграда в поселок Железнодорожный в теплое время года по выходным и праздничным дням.