PLAYPORT FEST 2023: Уже в этом месяце в Калининграде пройдет крупнейший* в России фестиваль игр

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Фото: Предоставлено организаторами
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Уже скоро, 19–20 августа, в калининградском клубе «Вагонка» пройдет PLAYPORT FEST 2023 — крупнейший в России фестиваль игровой индустрии.
Организатор фестиваля — Фонд креативных индустрий «Креспектива». Партнер — университет креативных индустрий Universal University, куратор — крупнейшая в России школа игровой разработки Scream School. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Калининградской области.
В рамках мероприятия состоится большая профессиональная программа для участников рынка геймдева. Но и те, кто просто любят игры, найдут для себя развлечение по душе.
Какие вызовы сегодня стоят перед индустрией? Какие есть перспективы развития? Какие игры сейчас в тренде, и на них стоит делать ставку? Какие есть новые площадки дистрибуции и где в 2023 году искать инвестиции? На эти и другие животрепещущие вопросы ответят эксперты и лидеры рынка на разных мероприятиях деловой программы PLAYPORT FEST 2023.
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Фото: Предоставлено организаторами
Ежегодно PLAYPORT FEST посещают более 1000 человек и 80-ти спикеров со всей России, также все дни работает онлайн-трансляции. В этом году PLAYPORT FEST будет несколько совершенно разных тематических зон.
В Главном Зале пройдет основная конференционная программа: круглые столы, лекции, паблик-токи, презентации от ведущих представителей игровой индустрии. В этом году организаторы фестиваля планируют обсудить состояние игровой индустрии в мире и РФ. Здесь же участники обсудят современные технологические тренды и громкие проекты, презентованные российскими студиями. Спикерами этой части программы станут лидеры рынка и представители власти.
Здесь же в первый день фестиваля посетителей ждет сюрприз: лекция-концерт «Музыка в видеоиграх» с участием струнного квартета. Можно будет увидеть и услышать, как сочетается видео игра на игровом движке Unreal Engine (в которую прямо на сцене будут играть лекторы) и живая музыка.
В зале Коммьюнити программа направлена на интересы участников индустрии. Здесь пройдут лекции геймдизайнеров, художников и разработчиков, обсуждение мер государственной поддержки, и многое другое, что волнует индустрию в 2023 году.
На этой же сцене пройдет питчинг проектов выпускников PLAYPORT SUMMER CAMP и питчинг для профессиональных команд и студий. Участники обоих питчингов получат ценную обратную связь от инвесторов, издателей и паблишеров. Партнер этого проекта — VK Play.
В рамках PLAYPORT также состоится награждение победителей первого Калининградского Ежегодного Гейм-Джема. Джем пройдет онлайн 5-6 августа и будет посвящен специфике Калининградской области.
Профессиональной программой для участников индустрии PLAYPORT FEST не ограничится. На самом деле, здесь понравится всем: и профессионалам, и тем, кто только планирует связать жизнь с геймдевом, и просто любителям игр и семьям с детьми, которые хотят качественно провести выходные.
Вот какие активности будут на фестивале:
PLAYPORT JUNIOR — пространство, в котором найдут себе занятия по душе те, кто пока только планирует связать профессиональную жизнь с геймдевом. Здесь расскажут о профессиях индустрии, покажут свои презентации профильные учебные заведения, предложат погрузиться в атмосферу создания проектов. Обращаем ваше внимание: если вы идете на PLAYPORT с детьми, их тоже нужно зарегистрировать.
HR ZONE — площадка для тех, кто кто хочет найти новую крутую работу, прокачать свое резюме, получить обратную связь от профессионалов в сфере найма в игровой индустрии. Среди запланированных активностей: Стена Вакансий, карьерная экспресс-консультация HR Speed Dating, консультации. Записаться на консультацию можно здесь.
PLAY ZONE — шоукейсы проектов. Участники смогут презентовать свои игровые проекты посетителям и экспертам индустрии, получить фидбек, найти партнеров по разработке, сотрудников, познакомиться с инвесторами. В частности, здесь представят свои проекты участники первого Калининградского Ежегодного Гейм-Джема.
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Фото: Предоставлено организаторами
Также на фестивале 20 августа будет организовано два мастер-класса с отдельной регистрацией — "Как вдохнуть жизнь в своего персонажа" и "Собери свою первую игру".
НАСТОЛКИ — совместная с Hobby Games зона настольных игр и турнир по настольной игре «Ticket to Ride: Европа». Подать заявку на участие в турнире можно здесь.
КОСПЛЕЙ: КОНКУРСЫ — Первый конкурс — сценический. Участвовать могут все желающие, в костюмах героев из любимых вселенных. Лучшие участники выступят в сценическом шоу на закрытии фестиваля, а победителей ждут призы.
Второй конкурс – профессиональный, на лучший образ из видеоигры. Участвовать в конкурсах может любой косплеер, причем абсолютно бесплатно, но нужно пройти предварительный отбор. Победителей обоих конкурсов ждут призы, подать заявку и ознакомиться с условаями участия можно здесь. Совместно с Panicon!
КИБЕРСПОРТ: ТУРНИР – турнир по "Миру Танков" в партнерстве с Lesta Games.
Победителей ждут ценные призы от партнеров фестиваля, внутриигровые подарки и бонус-коды. Турнир пройдет в формате личного первенства: игроки будут зарабатывать очки, сражаясь в случайных боях, а лучшие игроки личного зачета поборются за призовые места в специальном турнире 1х1. Участие бесплатное, регистрация по ссылке.
НЕТВОРКИНГ. За несколько дней до фестиваля для всех участников заработает telegram-чат, в котором можно будет общаться и договариваться о встречах. Кроме того, в этом году всех участников ждут бейджи с именами, чтобы проще было знакомиться и находить друг друга.
Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации. Если вы регистрируетесь на любое из внутренних мероприятий, не забудьте пройти общую регистрацию на фестиваль:
https://vagonkapro.timepad.ru/event/2409723
Сайт фестиваля: playport.org/fest
Организатор
Фонд креативных индустрий "Креспектива"
Продюсерский центр, объединение креативных людей и проектный офис в сфере креативных индустрий при правительстве Калининградской области.
Партнер
Universal University
Единственное в России учебное заведение, где можно получить зарубежный диплом в креативных индустриях, обучаясь в Москве. В составе преподавателей университета — около 1000 ведущих российских и зарубежных практиков.
Куратор
Scream School
Крупнейшая в России школа игровой разработки. Обучение в Scream School строится на основе реальных брифов от индустрии, а ее преподаватели — исключительно действующие практики.
Спонсоры фестиваля — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play, облачная платформа Yandex Cloud и Яндекс Игры — площадка, где разработчики отлично зарабатывают на своих играх.
Партнеры фестиваля: Hobby Games, Paniсon!, Lesta Games, GMNG, издательство БРОМБОРА и другие.
Информационные партнеры: Belongplay.ru, Kaiserhoff, XYZ School, Игропром, Get Investor и другие.
* Крупнейший по количеству участников и активностей.
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