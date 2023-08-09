PLAYPORT FEST 2023: Уже в этом месяце в Калининграде пройдет крупнейший* в России фестиваль игр

. Фото: Предоставлено организаторами

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Уже скоро, 19–20 августа, в калининградском клубе «Вагонка» пройдет PLAYPORT FEST 2023 — крупнейший в России фестиваль игровой индустрии.

Организатор фестиваля — Фонд креативных индустрий «Креспектива». Партнер — университет креативных индустрий Universal University, куратор — крупнейшая в России школа игровой разработки Scream School. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Калининградской области.

В рамках мероприятия состоится большая профессиональная программа для участников рынка геймдева. Но и те, кто просто любят игры, найдут для себя развлечение по душе.

Какие вызовы сегодня стоят перед индустрией? Какие есть перспективы развития? Какие игры сейчас в тренде, и на них стоит делать ставку? Какие есть новые площадки дистрибуции и где в 2023 году искать инвестиции? На эти и другие животрепещущие вопросы ответят эксперты и лидеры рынка на разных мероприятиях деловой программы PLAYPORT FEST 2023.

. Фото: Предоставлено организаторами

Ежегодно PLAYPORT FEST посещают более 1000 человек и 80-ти спикеров со всей России, также все дни работает онлайн-трансляции. В этом году PLAYPORT FEST будет несколько совершенно разных тематических зон.

В Главном Зале пройдет основная конференционная программа: круглые столы, лекции, паблик-токи, презентации от ведущих представителей игровой индустрии. В этом году организаторы фестиваля планируют обсудить состояние игровой индустрии в мире и РФ. Здесь же участники обсудят современные технологические тренды и громкие проекты, презентованные российскими студиями. Спикерами этой части программы станут лидеры рынка и представители власти.

Здесь же в первый день фестиваля посетителей ждет сюрприз: лекция-концерт «Музыка в видеоиграх» с участием струнного квартета. Можно будет увидеть и услышать, как сочетается видео игра на игровом движке Unreal Engine (в которую прямо на сцене будут играть лекторы) и живая музыка.

В зале Коммьюнити программа направлена на интересы участников индустрии. Здесь пройдут лекции геймдизайнеров, художников и разработчиков, обсуждение мер государственной поддержки, и многое другое, что волнует индустрию в 2023 году.

На этой же сцене пройдет питчинг проектов выпускников PLAYPORT SUMMER CAMP и питчинг для профессиональных команд и студий. Участники обоих питчингов получат ценную обратную связь от инвесторов, издателей и паблишеров. Партнер этого проекта — VK Play.

В рамках PLAYPORT также состоится награждение победителей первого Калининградского Ежегодного Гейм-Джема. Джем пройдет онлайн 5-6 августа и будет посвящен специфике Калининградской области.

Профессиональной программой для участников индустрии PLAYPORT FEST не ограничится. На самом деле, здесь понравится всем: и профессионалам, и тем, кто только планирует связать жизнь с геймдевом, и просто любителям игр и семьям с детьми, которые хотят качественно провести выходные.

Вот какие активности будут на фестивале:

PLAYPORT JUNIOR — пространство, в котором найдут себе занятия по душе те, кто пока только планирует связать профессиональную жизнь с геймдевом. Здесь расскажут о профессиях индустрии, покажут свои презентации профильные учебные заведения, предложат погрузиться в атмосферу создания проектов. Обращаем ваше внимание: если вы идете на PLAYPORT с детьми, их тоже нужно зарегистрировать.

HR ZONE — площадка для тех, кто кто хочет найти новую крутую работу, прокачать свое резюме, получить обратную связь от профессионалов в сфере найма в игровой индустрии. Среди запланированных активностей: Стена Вакансий, карьерная экспресс-консультация HR Speed Dating, консультации. Записаться на консультацию можно здесь.

PLAY ZONE — шоукейсы проектов. Участники смогут презентовать свои игровые проекты посетителям и экспертам индустрии, получить фидбек, найти партнеров по разработке, сотрудников, познакомиться с инвесторами. В частности, здесь представят свои проекты участники первого Калининградского Ежегодного Гейм-Джема.

. Фото: Предоставлено организаторами

Также на фестивале 20 августа будет организовано два мастер-класса с отдельной регистрацией — "Как вдохнуть жизнь в своего персонажа" и "Собери свою первую игру".

НАСТОЛКИ — совместная с Hobby Games зона настольных игр и турнир по настольной игре «Ticket to Ride: Европа». Подать заявку на участие в турнире можно здесь.

КОСПЛЕЙ: КОНКУРСЫ — Первый конкурс — сценический. Участвовать могут все желающие, в костюмах героев из любимых вселенных. Лучшие участники выступят в сценическом шоу на закрытии фестиваля, а победителей ждут призы.

Второй конкурс – профессиональный, на лучший образ из видеоигры. Участвовать в конкурсах может любой косплеер, причем абсолютно бесплатно, но нужно пройти предварительный отбор. Победителей обоих конкурсов ждут призы, подать заявку и ознакомиться с условаями участия можно здесь. Совместно с Panicon!

КИБЕРСПОРТ: ТУРНИР – турнир по "Миру Танков" в партнерстве с Lesta Games.

Победителей ждут ценные призы от партнеров фестиваля, внутриигровые подарки и бонус-коды. Турнир пройдет в формате личного первенства: игроки будут зарабатывать очки, сражаясь в случайных боях, а лучшие игроки личного зачета поборются за призовые места в специальном турнире 1х1. Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

НЕТВОРКИНГ. За несколько дней до фестиваля для всех участников заработает telegram-чат, в котором можно будет общаться и договариваться о встречах. Кроме того, в этом году всех участников ждут бейджи с именами, чтобы проще было знакомиться и находить друг друга.

Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации. Если вы регистрируетесь на любое из внутренних мероприятий, не забудьте пройти общую регистрацию на фестиваль:

https://vagonkapro.timepad.ru/event/2409723

Сайт фестиваля: playport.org/fest

Организатор

Фонд креативных индустрий "Креспектива"

Продюсерский центр, объединение креативных людей и проектный офис в сфере креативных индустрий при правительстве Калининградской области.

https://krespektiva.ru

Партнер

Universal University

Единственное в России учебное заведение, где можно получить зарубежный диплом в креативных индустриях, обучаясь в Москве. В составе преподавателей университета — около 1000 ведущих российских и зарубежных практиков.

https://u.university

Куратор

Scream School

Крупнейшая в России школа игровой разработки. Обучение в Scream School строится на основе реальных брифов от индустрии, а ее преподаватели — исключительно действующие практики.

https://scream.school

Спонсоры фестиваля — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play, облачная платформа Yandex Cloud и Яндекс Игры — площадка, где разработчики отлично зарабатывают на своих играх.

Партнеры фестиваля: Hobby Games, Paniсon!, Lesta Games, GMNG, издательство БРОМБОРА и другие.

Информационные партнеры: Belongplay.ru, Kaiserhoff, XYZ School, Игропром, Get Investor и другие.

* Крупнейший по количеству участников и активностей.

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