8 тысяч зрителей, танцы под песни группы «Браво»: Как прошел музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз»

Роберт Ленц из "Браво" признался, что был рад выступить в Калининграде на джаз-фестивале. Фото: Предоставлено организаторами

В Центральном парке отгремел Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз». Долгожданный праздник открылся 4 августа и стал уже 16-м по счету. В этом году фестиваль подтвердил международный статус, что было непросто. Публика ждала артистов не только из России, но и из Италии, Грузии, Конго, Армении, Аргентины и Израиля.

Зрители собирались на площадке задолго до начала, многие приходили семьями, с детьми. Места ценители музыки занимали и на креслах, и на газоне - по традиции зеленый склон пользовался популярностью.

Со сцены гостей приветствовал президент фестиваля Владимир Кацман.

- Для меня самое важное - наши гости. На сцене - это всего лишь звездочки. А мне больше нравится смотреть на тех, кто перед сценой, на тех, кто в зале. Я желаю, чтобы все это было в веках. Есть мы, или не будет нас как организаторов, я мечтаю, чтобы фестиваль «Калининград Сити Джаз» был и развивался дальше, - сказал он.

День первый: Мими из «Фруктов»

На сцену вышли музыканты из Калининграда - Ezztatik Band. Коллектив подготовил специальную джазовую программу. Это неизменная традиция фестиваля - давать возможность выступить местным коллективам.

Фестиваль за три дня собрал около 8 тысяч зрителей. Фото: Предоставлено организаторами

Еще одними участниками первого фестивального дня стала известная группа «Фрукты». Не секрет, что многие зрители 4 августа пришли именно ради этого коллектива, надеясь спеть вместе знакомые хиты и потанцевать. Так и получилось. «Фрукты» представили отличный сет кавер-версий знаменитых композиций.

- Это лето получилось максимально фестивальное. Недавно мы были в Питере, ездили в Ижевск, выступали на разных площадках. Мы очень любим фестивали и рады приехать в Калининград. Здесь чувствуем себя как дома, выступать здесь для нас - большая ответственность, - сказала Мими из «Фруктов».

Завершала первый день группа Rumba de Bodas из Италии. В Калининград артисты приехали прямиком из Южной Америки, где у них проходит большое турне. На сцене они умело сочетали ска и фанк с латинскими и африканскими ритмами, что нашло отклик в сердцах слушателей. Перед сценой традиционно был организован танцпол.

День второй: джаз как мама

В субботу праздник продолжился концертом калининградцев - коллектив Tangology Orchestra выступил с Арсеном Мукенди. Этот артист родился во франкоязычном Конго, а с 2011 года живет в России, но в наших краях никогда не был. Зрители его, конечно, знают по шоу «Х-фактор» и «Голос». Музыканты представили интересную программу, состоящую из фанка, соула, регги, r-n-b и, конечно, джаза.

- Джаз - это великая музыка. Как говорится, из джаза вышло все. Он нам как мама! Это замечательная музыка, с помощью которой можно показать свою душу и внутренний мир, - сказал Арсен Мукенди.

Еще одними участниками второго фестивального дня стали Yerevan Calling Quartet из Армении. Виолончелист Артем Манукян со своими музыкантами представил зрителям впечатляющую программу: играли великолепно и самобытно.

Виолончелист Артем Манукян и его квартет выступили великолепно. Фото: Предоставлено организаторами

Мастерство гостей из солнечной Армении, кажется, никого не оставило равнодушным. Свой стиль коллектив определяет как микс джаза, импровизационного фанка и танцевальной музыки.

Ну а дальше снова были импровизации и удивительные номера - на этот раз от Меги Гогитидзе из Грузии. Она представила уникальную смесь грузинской этники, мелодичности джаза, ритмического рока и хип-хопа. Все это в сочетании с проникновенными и искренними текстами на грузинском и русском языке.

День третий: дождь не испугал

Открыли вечер музыканты, представляющие сразу две страны - Аргентину и Россию. Zal Juglar Trio порадовали необычной музыкой и джазовыми импровизациями. Даже проливной дождь, который, к счастью, оказался не очень продолжительным и теплым, не испугал калининградцев. Следом выступил Sangit из Израиля - он с музыкантами представил микс песен на нескольких языках.

А финальным аккордом фестиваля стало шоу группы «Браво».

- Мы привезли лучшее, что накопилось за 40 лет существования группы, а именно в этом году нам 40 лет! В Калининграде мы не первый раз. Но сегодня город был просто какой-то чумовой: 33 градуса жары, все ходят на расслабоне в шортах, девчонки просто летают, дождь прошел, все чудесно! - рассказали участники коллектива.

Хедлайнеры порадовали зрителей главными хитами - песни «Браво» пел хором весь Центральный парк. Звучали «Оранжевый галстук», «Черный кот», «Этот город» и, конечно, «Вася»! Было веселье, радость и дружные танцы, а значит, фестиваль удался!

«Калининград Сити Джаз» завершился фейерверком и жаркой дискотекой. За три дня праздник собрал около 8 тысяч зрителей.