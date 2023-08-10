Роминстская пуща. Экспозиция под открытым небом: «Разноцветные» реки, изящные мосты и царство кувшинок

Семиключье с высоты соседнего холма. Фото: Платон ЕГОРОВ

Сегодня мы побываем на крайнем юго-востоке Калининградской области. С юга подступает Польша, с востока – Виштынецкое озеро, а за ним Литва, а между – уникальная Роминтская пуща, известная также как Красный лес. Здесь находятся два очень интересных музея: в Виштынецком эколого-историческом музее в поселке Краснолесье экспозиция рассказывает о природных красотах, в Чистых Прудах, в старинной кирхе находится музей поэта, родоначальника литовской художественной литературы Кристионаса Донелайтиса. Но это лишь малая часть того, что стоит здесь увидеть. По сути, все пространство Роминтской пущи – это один огромный музей под открытым небом.

НЕ ТОЛЬКО МУЗЕИ

Экскурсию лучше всего начать в Краснолесье – милом и ухоженном, хоть и небольшом поселке посреди лесных чащоб. В музее можно познакомиться с историей места – узнать о том, как благодаря леднику образовывался современный рельеф, появлялись озера (и в первую очередь, конечно, Виштынецкое), как люди заселяли территорию, что происходило в Роминтской пуще до Великой Отечественной войны и после.

Старая кирха в Краснолесье долго стояла без крыши, но ее отреставрировали и теперь здесь православный храм. Фото: Платон ЕГОРОВ

Кстати, отдельная экспозиция в музее посвящена горным породам, которые здесь находили и продолжают находить, – попадаются уникальные образцы! А после посещения музея необходимо отправиться самостоятельно осматривать окрестности.

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ

Первое знаковое место находится на окраине поселка. Это так называемый исток реки Синей. Здесь, в Роминтской пуще, реки вообще имеют разноцветные названия. Самая длинная и главная – Красная. Поменьше – Черная, названная так из-за своеобразного цвета воды (все благодаря торфяникам, сквозь которые течет речка). А Синяя – самая чистая и самая холодная. Даже сейчас, в начале августа, не то, что купаться, долго простоять в воде не получится – ноги сводит до скрипа зубов.

Место, где начинается Синяя, назвали Семиключьем – по число бьющих здесь родников (хотя, кажется, их там не семь, а больше). До войны владельцы соседнего имения Прасберг речку запрудили мельницей, получилось небольшое живописное водохранилище: вид на него с высоты просто потрясающий! Имения давно нет (остались только живописные руины), а вот озерцо по-прежнему радует своим видом. Кстати, во время прогулки по Семиключью (по окрестным холмам проложен маршрут) не пропустите еще одно очень интересное место – «секретную» липовую аллею, которая некогда вела к дворянскому гнезду. «Секретную», потому что сейчас обнаружить аллею весьма непросто – со всех сторон подступил большой лес.

КРАСОТЫ КРАСНОЙ РЕКИ

Синяя, Черная и все остальные местные речушки впадают в Красную, бывшее название этой реки – Роминта. На ее берегах находятся, пожалуй, главные достопримечательности пущи. Почти все знают про великолепный железнодорожный мост в поселке Токаревка – он похож на римский акведук. Впечатляет его мощь, изящество и высота пролетов. Кстати, мост действующий – время от времени по нему проходят товарняки.

Выше по реке – еще несколько старых мостов, правда, аварийных. Но все равно представляющих интерес для туриста. Хотя, раньше, конечно, зрелище было более впечатляющим. Например, Олений мост, который вел к охотничьему замку кайзера Вильгельма II (в самой глубине леса недалеко от польской границы), украшали скульптуры оленей. Сейчас все проще – оленей увезли сразу после войны. От самого замка также сохранилось немногое – лишь руины. Но и среди них побродить очень интересно. С высокого берега открываются великолепные виды на Красную. Раньше здесь можно было заказать сплав на байдарках – прямо от Оленьего моста и вниз по течению. Проплывая в некоторых местах, возникает ощущение, что лодка скользит по дну какого-то глубокого каньона. Однако в этом году Красная обмелела и сплавов сейчас нет. Надеюсь, что это временно.

ВИШТЫНЕЦКОЕ, МАРИНОВО, ПРОТОЧНОЕ…

Хороши в Роминтской пуще не только реки, но и озера. Самое крупное (не только здесь, но и вообще в Калининградской области) – Виштынецкое. С поразительно чистой водой, сквозь которую даже издалека можно увидеть стаи рыб. Возможно, самое прозрачное место находится на севере озера – там, где начинается Писса - единственная река, вытекающая из Виштынца. Но хватает в Красном лесу и других очень красивых водоемов. Например, Мариново - на его берегу находится одноименная турбаза, которая и организует сплав на байдарках. Кстати, к турбазе со стороны замка кайзера ведет очень интересная дорога: на протяжении нескольких километров она вымощена брусчаткой – среди дремучего леса это смотрится очень неожиданно.

Особое ощущение – прогуляться по ровной брусчатой дороге. Фото: Платон ЕГОРОВ

Можно также посетить озеро Проточное, расположенное возле поселка Боровиково. Несмотря на свое название, оно прилично заросло водорослями.

- Естественный процесс, потихоньку превращается в болото, - говорят рыбаки, которые тягают из воды карасей и красноперок.

Но нет худа без добра: сейчас Проточное – это настоящее царство кувшинок.