Берегись автомобиля – особенно с красными номерами!

Согласно положениям Венской конвенции по вопросам дипломатических межгосударственных отношений, дипломаты входящих в нее стран, пользуются неприкосновенностью. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В принципе, в очередном ДТП у дома 6а по Московскому проспекту не было бы ничего особенного. Подобное «железо» (это когда в результате дорожного инцидента нет пострадавших среди людей, только битые машины) в Калининграде случается, к сожалению, по несколько раз на дню. Внимание бдительной горожанки, обратившиеся в СМИ по данному поводу, привлекло одно обстоятельство. А именно: на номерном знаке автомобиля, который не уступил, как то предписывают правила, дорогу транспортному средству, находящемуся на круговой развязке, красовались белые цифры на красном фоне.

Понятно, что номера покраснели не из-за стыда от неграмотных действий «прокладки между рулем и сиденьем», как на шоферском жаргоне называют горе-водителей. Просто за рулем находилась главный специалист отдела транзитных документов литовской дипмиссии Алдона Володкене. Которой такие отличия на бамперах положены по должности. Кстати, мадам (а, может, мадемуазель, мы не знаем) дипломат предпочла не афишировать случившееся. Настолько, что мгновенно компенсировала ущерб наличными пострадавшему автомобилисту и поспешила продолжить свой путь. Тем самым совершив второе подряд нарушение, подпадающее под статью 12.27 (часть 1) КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Наказание за такой проступок, прямо скажем, смешное – штраф в размере 1 тысячи рублей. Однако тут не в деньгах дело, а в уважении к законодательству страны пребывания. Последним госпожа Володкене похвастаться не может.

Между прочим, согласно данным Управления ГИБДД УМВД России по Калининградской области, иностранные дипломаты – одни из самых злостных нарушителей Правил дорожного движения в нашем регионе. На фоне многих из них поступок пани Алдоны, как говаривал Великий комбинатор, имеет невинный вид детской игры в крысу.

Так, в 2018 году блюстителям дорожного порядка попался глубоко нетрезвым за рулем руководитель (правда, уже бывший) генконсульства Литвы в Советске Бронюс Макаускас. Этот дипработник, по имеющейся информации, вообще является большим любителем пьяной езды. Но такое хобби не встретило понимания у калининградских полицейских. В итоге дело дошло до российского МИДа, разразился международный скандал и оказавшийся в центре него Макаускас был вынужден спешно, как сейчас модно выражаться, сменить локацию. Вот интересно, оставили ли Бронюса на дипломатической службе его работодатели? Вероятнее всего, все же оставили…

Если кто-то думает, что поляки, которые считают себя «старшими братьями» литовцев, и поэтому ведут себя более ответственно, то он жестоко ошибается. Конечно, вполне может статься, что генеральный консул Генерального консульства Республики Польша в Калининграде Анна Новаковска страдает дальтонизмом, мы к ней в медкарту не заглядывали. И только по этой причине в 2019 году, управляя служебным автомобилем, решила проскочить регулируемый перекресток не на разрешающий зеленый, а на запрещающий красный сигнал светофора, в результате таранив автомобиль не ожидавшего от дипломатши такой прыти калининградца.

Следом за Новаковской отличился польский консул по вопросам культуры и связям со СМИ Рафал Косиба. Из всего богатства и многообразия нашей культуры ему почему-то больше всего пришлось по душе гоголевское «И какой же русский не любит быстрой езды!». Чем поляки хуже? – решил пан Косиба и, выбравшись на улицу Дзержинского, решил сыграть в дорожные «шахматы», на полном ходу совершая «хаотические», как было отмечено в полицейском протоколе, перестроения из одного ряда движения в другой. Итог оказался вполне закономерным: выражаясь опять-таки протокольным языком, «столкновение двух транспортных средств».

А прошлогодний случай с литовским дипломатом Артурасом Еирошюсом даже много чего повидавшие наши автоинспекторы назвали варварским.

- Еирошюс совершил наезд на косулю, после чего скрылся с места преступления, - проинформировал в УГИБДД.

Прекрасно осознавая, что натворил, Артурас решил замести следы при помощи, в общем-то, нехитрого способа – поменял государственный регистрационный знак своего автомобиля. Естественно, подобное примитивное ухищрение не помогло – убийцу животного быстро «вычислили».

Еще одно наблюдение калининградской полиции подтверждает: то, чего литовские дипломаты вряд ли позволили бы себе на родине (в Литве ведь так гордятся законопослушностью своих граждан по сравнению с «безответственными россиянами»!), они считают совершенно естественным делать, находясь на территории РФ. Поэтому преспокойно и постоянно – практически ежедневно – поворачивая с улицы Озерова налево через двойную (!) сплошную линию дорожной разметки к въездным воротам и автопарковке здания своего генконсульства на Пролетарской.

Возникает закономерный вопрос – можно ли найти управу на дипломатов-нарушителей Правил дорожного движения? В принципе, действующее законодательство РФ в таких ситуациях предусматривает равную ответственность как для соотечественников, так и для иностранцев. Однако согласно положениям Венской конвенции по вопросам дипломатических межгосударственных отношений, дипломаты входящих в нее стран, пользуются неприкосновенностью. И если, управляя автомобилем, игнорируют ПДД, единственное, что может сделать остановивший такого нарушителя инспектор ДПС – это разъяснить виновнику суть правонарушения, не прибегая ни к каким иным мерам. И составить протокол, который в дальнейшем будет передан в Министерство иностранных дел России. А уж как отреагирует МИД в каждом конкретном случае, предугадать невозможно.