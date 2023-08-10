ЕР: Акция «Собери ребенка в школу» помогает готовить детей к школе по всей стране

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К 1 сентября рюкзаки, снабженные всем необходимым, вручаются детям из многодетных, неблагополучных, нуждающихся семей, детям с ограниченными возможностями, детям участников СВО и детям из новых регионов, передает rostovgazeta.ru.

Партия "Единая Россия" создала более 4 тысяч пунктов для сбора школьных принадлежностей, спортивной формы и канцелярских товаров по всей стране, чтобы каждый, кто желает, мог принять участие в акции "Собери ребенка в школу". Распределение школьных наборов происходит через региональные отделения партии, пункты общественной поддержки и общественные приемные. В новых регионах это осуществляется через сеть пунктов гуманитарной помощи, исполкомы партии, а также через пункты, совместно открытые "Единой Россией" и фондом "Ридовка Помогает!".

"Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки", - поделился Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома партии.

Эти мероприятия также состоялись накануне в штабах во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областях и других регионах. В них также приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей. В новых регионах уже 14 тысяч детей получили рюкзаки от "Единой России" ко Дню знаний. Кроме того, партия предоставляет школам наборы учебников и книг для библиотек.

"Потребности каждого населенного пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чем особенно нуждаются школы", - подчеркнул Сидякин.

Он также отметил, что партия оказывает поддержку в восстановлении школ в новых регионах через народную программу, сообщается на сайте партии ER.RU.

"Здания во многих населенных пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтеры. Объекты, где требуется капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы «Единой России»'", - добавил Александр Сидякин.

«В Калининградскую региональную общественную приемную «Единой России» поступило более 90 заявок от малообеспеченных, многодетных семей, семей участников СВО. Школьные наборы подготовили депутаты Госдумы, Законодательного собрания региона и Горсовета Калининграда.

Каждый год мы стараемся помочь как можно большему числу семей, это уже стало доброй партийной традицией. В наборы входят самые необходимые школьные принадлежности: канцтовары, тетради, набор для уроков труда и изобразительного искусства. Все они имеют индивидуальное наполнение по возрастным категориям. Хочется порадовать ребят новыми яркими тетрадями, ручками, рюкзаками. От многодетных семей это требует значительных вложений, поэтому акция каждый год актуальна, и мы слышим отклик от калининградских семей.

Хочу напомнить, что приём заявок завершился 5 августа, в данный момент осуществляется закупка наборов, а все подавшие заявки до этого срока получат канцтовары от депутатов по своим округам», - рассказал руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Калининградской области Александр Никулин.