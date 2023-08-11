Треть россиян планируют покупать или менять жилье в ближайшие год-два

41% россиян хотели быть жить в загородном доме или коттедже, при этом имеют такое жилье 13%. 42% россиян удовлетворены качеством своего жилья сейчас. Каждый третий планирует поменять жилье в ближайшие один-два года. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» к Дню строителя 13 августа.

86% опрошенных живут в многоквартирных домах (18% в «однушках», 39% в двухкомнатных, 29% в квартирах из трех и более комнат). Собственный дом или коттедж за городом есть у 13% (на Северном Кавказе у 35%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у 5%). Еще 1% опрошенных россиян живут в таунхаусах.

42% довольны качеством своего нынешнего жилья (31% считают, что оно скорее хорошее, 11% - очень хорошее). Наиболее высок этот показатель в Сибири (45/%), самый низкий на Дальнем Востоке (37%). По мнению 47%, у них жилье среднего качества. 11% ответили, что живут в плохих домах (8% скорее плохого качества, 3% - очень плохого).

Из всех типов жилья россиянам больше всего нравятся собственные загородные дома или коттеджи (41%). По мнению 19%, лучший вариант - большая квартира в многоквартирном доме в центре города, 13% предпочли бы большую квартиру подальше от центра города, 11% нравятся компактные квартиры далеко от центра города, 9% - такие же квартиры в центре города. Таунхаус в качестве жилья мечты выбрали 4%.

33% опрошенных планируют покупать или менять жилье в ближайшие год-два (скорее да 23%, точно да 10%). Чаще других о планах поменять жилищные условия в ближайшее время говорили жители Москвы и Московской области (43%), реже других сибиряки (25%). Не собираются покупать или менять жилье в горизонте двух лет 40% респондентов (20% скорее нет и столько же точно нет). При этом 27% затруднились ответить.

Только 20% опрошенных россиян считают доступными для себя цены на жилье в своем регионе (скорее да 16%, точно да 4%). На Урале этот показатель составил 28%, тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и на Дальнем Востоке лишь по 12%. При этом 62% назвали цены на жилье в своем регионе недоступными для себя (33% скорее нет, 29% определенно нет). 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Мнения о качестве новостроек в своих регионах у респондентов разделилось. 39% считают это качество хорошим. По мнению 6% из них, высокое качество строительства достигается применением современных технологий. 21% полагают, что сейчас в их регионе строят лучше, чем раньше (на Урале 30%, в Приволжском федеральном округе 16%). Еще 12% ответили, что у них строят так же хорошо, как раньше. При этом 42% сочли качество новостроек в своем регионе низким. 29% полагают, что оно значительно ухудшилось (в Северо-Западном федеральном округе 34%, на Урале и в Центральном федеральном округе по 26%). Еще 13% - что плохо строили раньше и это не изменилось сейчас. 19% затруднились с ответом.

Среди строительных материалов для домов 58% россиян предпочитают кирпич. У 17% фаворитом стали монолитные (железобетонные) дома, 10% больше всего нравятся панельные и только 9% деревянные.

«Многие собственники, независимо от того, где они проживают — в многоквартирных домах или в частном секторе — зачастую хоть и осознают риски для своего жилья, но далеко не всегда торопятся их застраховать. Отсюда — недостаточно высокий охват страхованием жилья в нашем стране, — рассказывает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. — Но даже при таком раскладе только с января по июнь этого года «Росгосстрах» выплатил своим клиентам более 1 млрд рублей по страховым случаям с жильем. Более 88% от этой суммы получили собственники частных домов. Это и понятно, именно в частном секторе чаще всего случаются пожары, наносящие особенный урон. В многоэтажных домах около 92% страховых случаев приходится на заливы. Да, вода не приносит таких разрушений, как, например, огонь. Но как бывает обидно, если после залива оказывается испорченным свежий ремонт и новая мебель. К тому же нередко приходится возмещать ущерб и соседям. А ведь все эти риски можно застраховать: при относительно небольшой стоимости полис может защитить владельцев недвижимости от немалых расходов. К тому же приобрести его можно в рассрочку, а вот изыскивать средства на ремонт или новое жилье придется в гораздо больших объемах».

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 26 июля – 3 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.