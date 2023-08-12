К звездам стартовал из Чкаловска

В 1969 году выпускник Оренбургского авиационного училища лейтенант Викторенко был направлен в Калининградскую область. Фото: Архив автора

В середине дня 10 августа в информационных лентах появилась печальная новость: умер Герой Советского Союза Александр Викторенко. 62-й космонавт СССР, 204-й космонавт планеты. И – 4-й номер в калининградском символическом отряде земляков-космонавтов.

Родился Александр Степанович 29 марта 1947-го. А когда его впервые потянуло в небо?

– В пятом классе дело было, – рассказал он мне однажды. – В мое родное село Ольгинка на севере Казахстана залетел самолетик. Ан-2, кукурузник. И пилот согласился прокатить нас, местную ребятню. Пролетели всего ничего. Но увидев землю сверху, ощутив полет, я испытал восторг, невыразимый словами. И понял: хочу быть летчиком!..

В 1969 году выпускник Оренбургского авиационного училища лейтенант Викторенко был направлен в западный форпост. Сначала попал служить в Храброво, летал на реактивном разведчике Ил-28Р. Однако хотелось осваивать новые машины, и его перевели в Чкаловск, где базировались дальние сверхзвуковые разведчики Ту-22Р.

К тому времени Александр и его супруга Раиса уже растили дочку Оксану. Жили дружно, хлебосольно. Глава семейства, заядлый автомобилист, в свободные часы любил гонять на красном 412-м «Москвиче».

– Хорошее было время, – вспоминал о том периоде Александр Степанович. – И земля эта мне сразу понравилась. Калининград, область – очень родные для меня…

Рассказывая о службе на Балтике, он говорил, что порой было сложно и даже опасно, но всегда – захватывающе интересно. А еще – обязательно упоминал одного из своих первых командиров, Василия Скибу.

– Когда мы собирались семьями, Викторенко устраивали импровизированные концерты, – вспоминал уже Скиба. – Саша был мастером играть на гармошке. Он знал бесчисленное количество частушек, а вместе с женой они мастерски пели народные песни. У них был прекрасный дуэт – и в жизни, и в песне – и вскоре к нему стал присоединяться третий голосок – маленькой Оксанки.

Через тернии – в космос

В 1977 году в Чкаловск вдруг прибыл легендарный Андриян Николаев. Он тогда ездил по военным аэродромам, искал перспективных ребят в отряд космонавтов.

– Андриян Григорьевич приземлился, посмотрел на нас, молодых летчиков, и говорит: «Я отсюда одного моряка возьму».

Отобрал, правда, не одного – четверых. Кандидаты нервничали. Понимали, что проверка будет строжайшая. По слухам, там часто находили у претендентов какие-нибудь болячки, не замечаемые доселе. И в результате человека списывали из летчиков. Подобная перспектива никому не улыбалась. Однако Николаев заверил:

– Если что-то и найдут, у вас об этом никто не узнает. Вернетесь и будете дальше летать.

Так и вышло. Трое, не пройдя суровый отбор, продолжили службу в авиации. Четвертый, впрочем, тоже вернулся в Чкаловск. Но – ненадолго, за семьей. Его уже ждали в Звездном городке…

23 мая 1978-го Викторенко зачислили в отряд космонавтов. Все шло хорошо, он успешно проходил общекосмическую подготовку, учился на летчика-испытателя. Ничто не предвещало беды и 16 октября 1979-го.

– В тот день была тренировка в барокамере. Вдруг в одном из приборов коротнуло, меня ударило током. Потеряв сознание, упал, сильно ударился головой…

После 17 часов без сознания речь шла о том, что его не то что в космос не пустят – вообще летать запретят. Только он сам знал, чего ему стоило восстановиться. И, несмотря на все медицинские придирки, в итоге продолжить службу в отряде космонавтов.

Снова тренировки, учеба. И вот так – год, другой, третий… В семье уже подрастал второй ребенок, сын Алексей, а Викторенко-старший все еще сидел на скамейке запасных. Не прибавляло оптимизма и то, что коллеги порой покидали отряд, так ни разу и не слетав.

– Конечно, это было тяжеловато психологически, – признавался Александр Степанович. – Одно дело ждать первого полета в тридцать лет, и совсем другое, когда тебе уже сорок, а ты по-прежнему «в перспективе».

Тем не менее и это испытание прошел достойно. А 22 июля 1987-го наконец отправился в космос. Конечно, калининградцы радовались, что у них появился уже четвертый земляк-космонавт. А 25 мая 1988-го ему присвоили звание почетного гражданина Калининграда, приурочив это к празднованию первого Дня города, где он стал одним из главных гостей.

Герой Советского Союза Викторенко во время шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022-го. Фото: Архив автора

От Викторенко не спрячешься

Алексей Леонов и Юрий Романенко тогда приехать не могли. Но, делегируя Викторенко, в обращении к горожанам написали: «Это космонавт большой перспективы, имя которого вы еще не раз услышите».

Уже в 1989 году он снова отправился в космос. И если в первый полет провел на орбите всего около восьми суток, то теперь – более 166. В 1992-м состоялось третье путешествие на орбитальный комплекс «Мир» (145 суток). А через пару лет опять полетел – на 169 суток. И в 1995 году оказался третьим в мире по суммарной длительности пребывания в космосе. Общая продолжительность его полетов: 489 суток, 01 час, 35 минут, 17 секунд. Кроме того, он совершил шесть выходов в открытый космос, общее время пребывания за бортом станции – 19 часов 39 минут.

А еще Викторенко вместе с Александром Серебровым испытывал средство передвижения космонавтов. СПК, в котором они по очереди облетели «Мир», окрестили космическим мотоциклом. А тех, кто летал в «скафандре с моторчиком», стали называть космическими байкерами. Хотя Викторенко вносил лепту в общее космическое дело, даже еще ни разу не побывав «там». В 1985 году была потеряна связь со станцией «Салют-7», она стала неуправляемой. На «Салют» отправились Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Но перед этим сближение и стыковку со станцией отработали еще не бывавшие в космосе Сергей Крикалев и Викторенко. По их методике и была проведена стыковка. Причем все получилось с первой попытки.

А как-то нашему земляку пришлось и стариной тряхнуть, вспомнить службу на Балтике. С Земли попросили помочь отыскать авианосец, который стоял в Норфолке – и вдруг пропал. Но не зря поется в старой песне: «Мне сверху видно все, ты так и знай». Бывший командир корабля 15-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка БФ нашел пропавший американский авианосец. Как выяснилось, тот затаился у берегов Австралии.

«Он просто улетел на небо…»

Мог быть в его послужном списке и пятый космический полет. Еще разок увидеть космос хотелось. Только все же – не любой ценой.

– Главными там были бы представители США, – пояснял Александр Степанович. – А мне, с моим опытом, командиру четырех экспедиций, отводилась роль второго плана. И знаете, что-то не захотелось мне вот так завершать карьеру, ложиться под американцев…

В 1997 году ему было всего 50. Тем не менее его отправили в запас.

– Вылететь на пенсию, будучи еще здоровым мужиком, – непросто было такое пережить, – признавался Александр Степанович.

А впереди ждали новые удары судьбы. Сперва безвременно ушла из жизни жена, за ней – дочь… После чего и сам тяжело заболел. Однако вновь проявил характер, одолев недуг. В чем, безусловно, заслуга и его второй супруги Галины Петровны. Которая 10 августа написала: «Александр Степанович каждой своей клеточкой любил небо. Он был летчиком высочайшего класса. А летчики не умирают – они просто улетают на небо…»

Как сообщили в Роскосмосе, похороны Викторенко состоятся 12 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище (мемориал «Пантеон защитников Отечества»). Там же, где упокоился и другой наш земляк-космонавт – Алексей Леонов.