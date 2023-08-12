В Калининградской области разбился истребитель Балтфлота

Причины ЧП пока выясняются. Фото: пресс-служба Балтфлота

ЧП произошло днем в воскресенье, 12 августа. В Черняховском районе Калининградской области упал истребитель Су-30 Балтийского флота, выполнявший учебно-тренировочный полет.

Экипаж самолета погиб. Крушение произошло в безлюдной местности, жертв среди гражданского населения нет.

По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта.

По информации пресс-службы Балтийского флота, накануне летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации провели тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения. Полеты выполнялись как светлое, так и в темное время суток. В тренировках участвовали около 10 экипажей самолетов Су-27 и Су-24 Балтийского флота.