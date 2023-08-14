На неделе Калининград накроет жара, какой не было почти 40 лет

На пляжах наверняка будет аншлаг. Фото: Александр Подгорчук

В середине августа Калининград накроет мощное потепление. Синоптики прогнозируют жаркую неделю, при этом несколько дней могут оказаться рекордными по температуре.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник за окном будет +27 градусов, солнечно и без осадков. Атмосферное давление поднимется до 763 миллиметров ртутного столба.

Самыми жаркими станут вторник и среда. Воздух будет прогреваться до +33...+34 градусов. Судя по всему, 15 августа может быть побит суточный рекорд, который держится почти 40 лет – в этот день в 1985 году в Калининграде зафиксировали +31,1 градуса.

Вторая половина недели будет прохладнее первой, но температура все равно ожидается приличной. Ориентиры составляют +26...+29 градусов. Осадки прогнозируются в четверг и пятницу. Давление останется повышенным, скорость ветра не превысит 7-9 метров в секунду.