Потомственный пчеловод: Настоящий мед обволакивает горло и чуть-чуть горчит

Каждый сезон Алексей практически в одиночку качает больше тонны меда. Фото: из архива героя публикации

Сегодня, 14 августа, в нашей стране по традиции отмечают Медовый спас - Первый день Успенского поста. Воспользовавшись поводом, мы встретились с пчеловодом Алексеем Филипповым. Рядом с его пасекой в Зеленоградском районе находятся несколько жилых домов. Но соседи не жалуются, ведь их-то пчелы практически не жалят – в дальнейшем по ходу разговора стало понятно, почему.

Пасека в наследство

- С твоим дедом мне общаться неоднократно доводилось («Комсомолка» писала об Антоне Яковлевиче восемь лет назад – Ред.), а ты, значит, пчеловод уже в третьем поколении?

- Да получается, уже в пятом. Дед мне рассказывал, что и его отец пчелами занимался, и отец его отца тоже – тот вообще пчел в бортях держал (см. «Справку «КП»). Просто из-за того что отца рано не стало, этап обучения у него я немножко проскочил. Дед очень мудро к делу подошел. Большой молодец был, я ему очень благодарен за то, что привил мне любовь к пчелам, научил работать с ними.

Прадед Алексея Яков (в центре, с рамкой) вместе с сыном Антоном. Фото: из архива героя публикации

Дедушка нашего героя Антон Яковлевич Филиппов за работой. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Я на пасеке лет с семи, наверное, появлялся, но пока молодой, было не до пчел особо. И он меня, в принципе, не напрягал. А когда я уже семьей обзавелся, стал более осознанно к жизни относиться, дел начал периодически просить приехать к нему на пасеку – помочь. Вот так постепенно, постепенно к своему делу приучал и готовил в качестве наследника. Я еще за несколько лет до ухода деда точно знал, что пасеку не брошу, как бы в дальнейшем ни сложилось, все равно буду с пчелами.

- И сына к пчеловодству приохотишь?

- Он приезжал несколько раз, пытался помогать. Но, как выяснилось, у него аллергия на пчелиные укусы сильная, и клин клином, как это было в моем случае, выбивать пока не стоит, еще маленький. Вот повзрослеет – увидим, может, и будет пчеловод в шестом поколении.

- А как было «в твоем случае»?

- У меня тоже была аллергия, особенно почему-то, когда после армии вернулся на пасеку к деду. Он мне тогда сказал: «Иммунитет появится, если тебя каждый день будут жалить пчелы». И доходило до того, что если они не жалили, я сам ловил пчелу и прижимал ее куда-нибудь к ноге, пока жало не вонзит. Так организм и приучил со временем. Теперь даже если пчелы меня жалят, я уже этого не замечаю, организм просто не реагирует, комар укусит – и то заметнее.

- Сложно было на первых порах одному пасекой заниматься?

- Пока дед был жив, я работал под его контролем. Какая бы ситуация на пасеке ни сложилась, мог к нему обратиться, спросить, он все объяснял. И у меня с собой словно «Википедия» ходячая всегда была с собой – в лице деда. А когда его не стало, многие проблемы пришлось решать, как говорится, методом тыка. Ну, что-то удавалось в интернете найти. Принялся штудировать специальную литературу. Короче, самообучался всеми возможными способами. И вот самостоятельно уже седьмой сезон работаю. Если сравнить с тем, как мы работали с дедом, поменял все – и технология, и ульи, и инструменты, и самих пчел. Прогресс же и в пчеловодстве на месте не стоит.

По графику «два через два»

- Какие качества необходимы для того чтобы стать пчеловодом? Не бояться, если ужалят?

- И это, конечно, тоже. А так сложно сказать. Наверное, это во многом через гены передается. Ну, или чтобы на эмоциональном уровне кто-то помог тебе втянуться. Вот сейчас очень многие хотят пчеловодством заняться, я им и маток продаю, и пчел. Но все думают, что это легко: вот, мол, куплю пчел, буду для себя мед качать, не тратясь на покупной. Ну, где-то через год и бросают, когда выясняется, что все далеко не так просто. Сейчас про пчеловодство много книг написано, в интернете профильных блогов полно. А четких рецептов, как действовать в той или иной ситуации, все равно нет. Разные пчеловоды и работают по-разному. Вот в нескольких километрах есть еще одна пасека. Так, у ее хозяина и ульи другие, и пчелы, и взяток другой. Все очень индивидуально.

- А сколько пчел нужно, чтобы меда хватало хотя бы для личных нужд?

- Ну, если работать просто для души, думаю, от пяти до десяти семей будет вполне достаточно.

- Времени, наверное, много на это дело уходит?

- Я шучу по этому поводу, что я два дня железнодорожник, два следующих – пчеловод. И так по кругу. Тем более что сейчас пасека моя увеличилась, и туда нужно чаще наведываться, чтобы выводить маток, разводить пчел, получать мед в товарных количествах и так далее. В общем, чтобы не пчелы контролировали весь процесс, а я. Ну, кроме времени и денег, конечно, уходит много. Я пчел покупаю в Германии – есть такой специальный институт пчеловодства в городе Кирхайн, старейший в Европе. В Австрии еще покупаю. Одна матка обходится, если с доставкой, в 120-150 евро – но это еще со скидкой, если брать напрямую в институте. Если пользоваться услугами перекупщиков, будет в разы дороже.

- Отбить затраты удается? Почем сейчас твой сладкий товар на рынке?

- В этом году в мае было очень много меда, особенно рапсового – рапсом ведь все поля сейчас засеяны. Соответственно, когда предложение увеличилось, цены упали. Народ меда набрал и покушал. Сейчас летнего меда меньше, цена на него несколько выше, но спрос пока не очень, люди еще весенние запасы доедают.

Химическая атака

- У нас в области, вроде бы, есть свой Союз пчеловодов. Ты в нем не состоишь?

- Нет, не состою. Думаю, это для настоящих профессионалов, я-то в принципе, пятьдесят на пятьдесят, пусть даже и спать ложусь, и просыпаюсь вместе с пчелами. Насколько знаю, как раз Союз пчеловодов вместе с калининградской епархией РПЦ организуют ярмарку меда. Будет проходить на площади перед Кафедральным собором в Калининграде. Схожу туда, посмотрю, пообщаюсь, попробую.

- Кстати, какой мед считается самым лучшим?

- Сложный вопрос. Вообще, много говорят о липовом меде. Акациевый еще ценится – за то, что долго не густеет, как и каштановый. А по мне, так самый полезный мед – летний, собранный в июне-июле, когда пчелы работали на самых разных цветах. И чем больше разнотравья в меде, тем, по-моему, он лучше.

Самым полезным Алексей считает летний мед, собранный в июне-июле, когда пчелы работали на разных цветах. Фото: из архива героя публикации

- Пчеловоды жалуются, что пчелы травятся химией, которой обрабатывают поля.

- Да, есть такая проблема. В Калининградской области уже было несколько случаев массовой гибели пчел именно от этого. Да и не только у нас – везде. Поэтому, кстати. пчеловоды и объединяются в союзы и ассоциации, вместе легче бороться с беспорядочной химизацией полей. И результаты кое-какие, насколько знаю, есть - многие фермеры стали более ответственно к этому относится. Хотя, конечно, разные попадаются. Один купил самую дешевую химию, во время цветения, никого не предупредив, обработал рапс, потом собрал и продал, а там – хоть трава не расти. Ему наплевать, что пчелы погибли (да и не только они, другие насекомые тоже), что в грунтовые воды эта химия проникла… То есть, по большому счету, все на совести конкретного человека.

- После отравления пчелиная семья целиком погибает?

- Если матка жива, семья может восстановиться. Гибнет в первую очередь летная пчела, которая летает за нектаром, за водой. Но если она занесет в улей отраву, могут уже пострадать и ульевые пчелы вместе с маткой. Тут еще многое от конкретного яда и его дозы зависит. Но если даже перемерли все летные пчелы, а в сам улей отрава не попала, семья может выкарабкаться. А вот если погибла матка – всей семье конец.

Продуктивные и миролюбивые

- Ульевые пчелы, летные… Я и не знал, что пчелы в улье чем-то друг от друга отличаются.

- Ну, грубо говоря, иерархия у них основывается на возрасте. Совсем молодые пчелы работают уборщиками, те, кто чуть постарше, успевшие обзавестись восковыми железами – строят ячейки, самые взрослые – это те самые, летные, а среди них профессионалы самого высокого класса - те, которые летают за водой.

- Ты говорил, что селекционеры вывели новых пчел, настолько добрых, что даже не жалят?

- Да, особенно распространены такие породы как Карника (я как раз ее держу) и Бакфаст. Обе отличаются продуктивностью и миролюбием, с ними комфортно – меньше роятся и не мешают пчеловоду делать дело. Я, например, уже второй год работаю голыми руками, маску надеваю только на всякий случай.

- И не жалят?

- Ну, разве что инстинктивно, когда невзначай придавишь. Хотя иногда бывает, что и просто из-за плохого настроения. Совершенно не жалящих пчел все равно ведь не бывает. А если даже и встречаются, то такие ни меда не носят, и вообще ничего не делают, вроде игрушечных.

- И все-таки, может пчела специально напасть на человека?

- Конечно! Они же охраняют свое гнездо, особенно леток – от других насекомых, от чужих пчел-воровок. Много здесь зависит от пчелиного настроения. Если они сидят голодные, тогда очень злые. Или если матки у них нет, очень сильно суетятся и тоже злятся. Или если взяток закончился, и без работы сидят. А уж коли в этот момент к ним кто-то лезет мед воровать, реакция у пчел будет одна – понятно, какая.

- У тебя сейчас сколько пчелиных семей?

- Около 80, наверное. Но медовиков из них только половина, остальные – облетники, воспитательницы, доноры, разные, в общем.

- И сколько меда рассчитываешь собрать?

- Уже откачал где-то тонну. И на золотарнике, наверное, столько же будет. Я не очень люблю конкретные цифры прикидывать. А то сглазишь еще…

Как узнать «натурпродукт»

- Если честно, ведь бодяжат мед продавцы? Сахаром разводят, говорят.

- О да, очень многие бодяжат! А вот чем именно – сложно сказать. В последнее время повадились ГФС применять (см. «Конкретно»). Раньше тащили его из Китая, сейчас, вроде бы, уже и в России делают. Добавят в него красителей, ароматизаторов – и на рынке от настоящего меда практически не отличить. Так что, не только сахаром разводят. Сахаром некоторые пчеловоды зимой пчел подкармливают, хотя я даже этого не делаю. Мои пчелы питаются только тем, что себе принесли. Визуально могу определить, сколько меда им требуется, чтобы дожили до следующего года – столько в улье и оставляю.

- Вот ты говоришь, неспециалисту трудно разбодяженный мед от чистого отличить. Но ведь есть же какие-то способы?

- Самый элементарный – понюхать. От настоящего меда хоть какой-то аромат, но должен исходить. Потом можно попробовать: если мед жидкий, с ложки его слить – натуральный должен собираться красивой такой плотной горочкой. Еще настоящий мед не должен быстро впитываться: капнул его, допустим, на хлебушек, он так цельной капелькой и лежит. Можно на вкус попробовать. Если горло как бы обволакивает и при послевкусии самую малость горчит (мед же антисептик), то, скорее всего, настоящий, ничем не разбавленный. Но самый верный способ – отнести в лабораторию на анализ. Хотя удовольствие это не дешевое, в прошлом году нужно было около двух тысяч рублей заплатить, сколько в этом, я еще не интересовался.

- А какой мед полезнее – жидкий или густой?

- Да без разницы, состав-то, по большому счету, идентичный. Просто кому-то жидкий мед больше нравится, кому-то – густой.

- Я думал, что раз мед густой, вроде каши – значит, в него точно сахара набухали.

- Да нет, просто мед по своей природе раньше или позже загустевает. Рапсовый, по-моему, считается одним из самых быстро кристаллизующихся медов. В рамках появляются крупные кристаллы, похожие на сахар. Вот несведущий народ и шарахается, не покупает, боясь, что разбавленный, хотя на самом деле это цельный мед из рапса или из золотарника. Вот что значит недостаток компетентной информации.

И напоследок

- Из разговора с тобой я сделал вывод, что пчеловодство – занятие хотя и сладкое, но в то же время на редкость хлопотное. Самому-то никогда не хотелось махнуть на все рукой и послать эту пасеку к… пчелам?

- Ха! Да минимум два раза в сезон такое настроение! Первый раз – в мае, когда пчелы начинают роиться, это уж их природное свойство. Работы в этой время масса: надо маток выводить, делать отводки, расширять семьи и так далее. Пчелы же принимаются дурковать. В этом-то году попроще, потому что новую технологию применил. А в прошлом просто было желание уйти с пасеки куда глаза глядят. А второй такой момент, уж и сам не знаю, почему, наступает уже в конце сезона, в сентябре, когда откачка меда идет. Помощников, как всегда, не найти, а если помощники какие находятся, то они боятся пчел. В общем, все на собственной спине, своими руками, в одиночку килограммы и тонны меда переваливаешь. И до того устаешь, что хочется все бросить - «Да кому это надо?!» Но со слезами на глазах скалываешь дальше. Потом чуть успокоился, сезон закончился, и уже мысленно готовишься к следующему. Нет, если серьезно, пчеловодство - занятие на самом деле очень сложное. Если хочешь здесь чего-то достичь, нужно не только массу времени и сил потратить, но еще и кусок души в это дело вложить. Верить и работать, работать – тогда будет результат.

КОНКРЕТНО

ГФС – глюкозно-фруктовый сироп, производимый на основе природного зернового сырья – кукурузы или пшеницы, из которой выделяется крахмальная фракция, проходящая затем стадию ферментного или кислотного осахаривания. Применяется в производстве безалкогольных напитков, сиропов, фруктовых и овощных консервов, при выпечке хлебных и кондитерских изделий, производстве топингов, молочных продуктов - йогуртов, десертов, мороженого.

СПРАВКА «КП»

Борть (древнерусск.) — дупло в дереве, жилище пчелиной семьи. Бортничество — исторический вид пчеловодства, заключающийся в добыче меда и воска у пчел, живущих в дуплах деревьев (в отличие от содержания пчел в колодах или ульях). Люди, занимающиеся бортничеством, традиционно именуются бортниками. Дупла, используемые в качестве бортей, могут иметь естественное происхождение, однако зачастую они специально выдалбливаются в толстых деревьях на высоте от 4 до 15 м. Число бортей в одном дереве может доходить до четырех. Срок функционирования борти может достигать 150 лет.

ТРАДИЦИИ

В августе отмечаются сразу три Спаса: Медовый - 14 августа, Яблочный - 19 августа и Ореховый - традиционно он приходится на 29 августа.

Первый Спас называют Медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. Считалось, что если пчеловод не заломает сота, то соседние пчелы вытаскают весь мед.

Был целый обряд освящения меда. С утра пчеловоды осеняли крестным знамением ульи, выбирали среди них самый богатый по запасу меда, «выламывали» из него соты и, отложив часть их, несли в церковь. После обедни священник благословлял «новую новину» и освящал принесенный в сотах мед, а дьяк собирал «попову долю». Часть освященного меда раздавали тут же, на церковной паперти, в народе даже сложили пословицу: «На первый Спас и нищий медку попробует!»

Затем праздник продолжался на пасеках, где собирались дети. Они получали «ребячью долю», после чего пели:

«Дай, Господи, хозяину многия лета, Многия лета - долгие годы! А и долго ему жить - Спаса не гневить, Спаса не гневить, Божьих пчел водить».