Рабочая группа по СВО подвела итоги за полгода в докладе президенту

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Рабочая группа по вопросам СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей. Доклад о результатах ее работы направлен главе государства, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На основе этих обращений рабочая группа разработала десятки инициатив, многие из которых уже стали федеральными законами, передает rostovgazeta.ru.

«Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», – напомнил Андрей Турчак.

В числе других инициатив, которые еще находятся в разработке, – учет боевого опыта добровольцев СВО при переходе на контрактную службу, а также обеспечение оперативного перевода бойцов из военные в гражданские больницы и наоборот.

Ряд законопроектов группы уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены в осеннюю сессию. Если предложения одобрят, то погибших или тяжелораненых бойцов, являющихся поручителями, освободят от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении депутатов находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям тех работодателей, которые принимают на работу участников СВО.

Кроме того, внесен законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в зоне СВО, получат право на сохранение выплат на жилье. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 миллиона до почти пяти миллионов рублей.

Госдума одобрила и другую инициативу группы, касающуюся выплат материальной помощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защиты прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Такие меры защищают трудовые и финансовые права участников СВО. Подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ведется работа и по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

«В самом западном регионе РФ постоянно совершенствуются меры поддержки военнослужащих, которые проходят службу в зоне СВО. В частности, благодаря инициативе главы региона, члена генерального совета партии «Единая Россия» Антона Алиханова мобилизованные, получившие травму в ходе боевых действий СВО, смогут теперь получить одноразовую помощь в 250 тысяч рублей. Сегодня очень много бойцов, которые участвовали в специальной военной операции и получили контузию, обращаются за помощью. Поэтому военнослужащих, мобилизованных и добровольцев этой категории мы будем поддерживать. При этом важно, что ранее сумма в 500 тысяч рублей выплачивалась только тем, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, а также миллион рублей – семьям в случае потери близкого человека, участника СВО. Все эти меры продолжают работать», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Калининградской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин.